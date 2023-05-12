XODIAC出道歌第二彈 獲《戀愛播放列表》導演拍三部曲

首隊「港產韓團」XODIAC出道不足一個月成功打響名堂，繼上月推出出道歌《THROW A DICE》後，XODIAC日前再推出新歌《ALWAYS》，並有別於一般男團女團只推出單曲MV，XODIAC獲所屬公司OCJ NEWBIES落重本一口氣炮製三首歌，同時拍攝三個MV，為XODIAC出道打響頭炮。

三集《 MY ROOMMATE 》

OCJ NEWBIES屬天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）的旗下公司，今年重點力捧XODIAC，當中新歌《ALWAYS》由LEX、HYUNSIK、BEOMSOO、GYUMIN及香港成員SING獻唱，更邀得韓國熱爆網劇《戀愛播放列表》的導演劉希雲操刀拍攝三個MV。三首MV的主題圍繞兩大隊長LEX和HYUNSIK的室友情，並拍成三集MV DRAMA《MY ROOMMATE》，每周將推出一首新歌及新MV，為樂迷帶來驚喜。