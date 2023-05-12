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娛樂
2023-05-12 21:31:28

XODIAC出道歌第二彈 獲《戀愛播放列表》導演拍三部曲

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XODIAC再推出新歌《ALWAYS》。

XODIAC再推出新歌《ALWAYS》。

首隊「港產韓團」XODIAC出道不足一個月成功打響名堂，繼上月推出出道歌《THROW A DICE》後，XODIAC日前再推出新歌ALWAYS》，並有別於一般男團女團只推出單曲MVXODIAC獲所屬公司OCJ NEWBIES落重本一口氣炮製三首歌，同時拍攝三個MVXODIAC出道打響頭炮。

三集《MY ROOMMATE

OCJ NEWBIES屬天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）的旗下公司，今年重點力捧XODIAC，當中新歌《ALWAYS》由LEXHYUNSIKBEOMSOOGYUMIN及香港成員SING獻唱，更邀得韓國熱爆網劇《戀愛播放列表》的導演劉希雲操刀拍攝三個MV。三首MV的主題圍繞兩大隊長LEXHYUNSIK的室友情，並拍成三集MV DRAMAMY ROOMMATE》，每周將推出一首新歌及新MV，為樂迷帶來驚喜。

 

LEX於MV一開頭就墮下受傷。

LEX於MV一開頭就墮下受傷。

HYUNSIK預知未來

而頭炮MVALWAYS》已於昨日公開，當中可見兩大隊長LEXHYUNSIK大鬥演技，首集以倒敘的方式來講述HYUNSIK本身能預知未來，因為預知未來的能力令HYUNSIK十分困擾，亦令他不敢向外人展露任何感情。當HYUNSIKLEX被安排成為室友時，HYUNSIK雖然預示LEX會從高處墮下，但他卻未敢向LEX警告，最終LEX亦真的從高處墮下受傷，令HYUNSIK因為沒有阻止事件發生而大感內疚。

MV以倒敘的方式講述劇情。

MV以倒敘的方式講述劇情。

HYUNSIK有預知未來的能力。

HYUNSIK有預知未來的能力。

SING和BEOMSOO（右）都有份參與拍攝。

SING和BEOMSOO（右）都有份參與拍攝。

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