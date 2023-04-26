XODIAC強勢出道登熱搜 兩香港成員追夢成功下月攻歐洲

9人新男團XODIAC昨日出道日宣傳攻勢一浪接一浪，下午先在首爾YES24舉行出道發布會，傍晚時份公開出道歌《THROW A DICE》的MV，到晚上再舉行DEBUT SHOWCASE，並落力演出100分鐘。XODIAC成員分別來自各地，當中包括韓國成員LEX、HYUNSIK、WAIN、BEOMSOO、DAVIN、GYUMIN、兩位香港成員SING和LEO，以及來自印尼的ZAYYAN。9人先現身下午的出道記者會，並在現場又唱又跳出道歌《THROW A DICE》，現場吸引近百韓國記者採訪，XODIAC出道的新聞更一度登上熱搜。

到晚上的SHOWCASE，6位成員LEX、SING、HYUNSIK、WAIN、BEOMSOO和DAVIN打頭陣表演Pre-debut song（出道前傳歌）《CALLING》，緊接9位成員就齊人登場，跟現場粉絲打招呼並作自我介紹。XODIAC在現場即興表演及玩遊戲，身為「門面擔當」的SING就最識冧粉絲，不時在現場派心送飛吻，又大賣萌樣，冧暈粉絲。SHOWCASE去到尾聲，總隊長LEX再率領當中5位成員表演《MIDNIGHT SKY》，之後各成員輪住致辭，大講出道感受。

LEO 想念家人

不過9人由練習生經歷到終於出道，過程相當不易，所以致辭時他們既激動又感動，除了總隊長LEX以身作則盡顯大哥哥的風範外，基本上所有成員都忍不住流下男兒淚。

兩位香港成員SING和LEO離鄉別井遠赴韓國追夢，二人在台上亦表現得十分感觸，LEO說：「多謝粉絲和朋友到場，最可惜是家人未能親自到場，掛念家人。能夠和成員一齊出道十分開心，自己當初來韓國時甚麼都不認識，但可以到現在出道感覺很神奇。」SING同樣多謝粉絲的支持，亦感激終於出道，並直言想念媽媽和妹妹，更承諾：「以後賺到錢會買屋給媽咪。」十分孝順。