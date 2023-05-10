XODIAC成員下周現身銅鑼灣 SING出道後返港吸金

XODIAC上月攜出道歌《THROW A DICE》走勻南韓各大電視台打歌，雖然出道不足1個月，但憑着Z世代的時尚魅力，亦獲英國著名時尚品牌Paul Smith垂青，日前登上音樂節目《M Countdown》時9位成員齊齊穿上Paul Smith今年春夏系列服飾作打歌服，Paul Smith更即時在官方IG轉載XODIAC的團照，出道兩星期已獲大牌「寵幸」！

首隊「港產韓團」XODIAC已於上月25日強勢出道，XODIAC由天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人廠牌OCJ NEWBIES打造，成軍不久即機會不斷。

上月25日出道的XODIAC，穿上Paul Smith贊助的打歌服登《M Countdown》舞台。

首個香港公開活動

XODIAC成員分別來自韓國、香港及印尼，出道後知名度大開，繼總隊長LEX孖香港成員SING合作拍本地茶類飲品廣告後，SING將孖住隊友來港出席Pandora活動。今次是XODIAC出道後首個香港公開活動，有主場之利的SING已定下周一中午12時現身銅鑼灣希慎廣場，宣傳Pandora ME的全新系列，同時亦是XODIAC首度與香港粉絲近距離接觸。

另外，XODIAC近日再出新歌《ALWAYS》，日前已率先公開34秒的MV DRAMA預告，預告中可見XODIAC四位成員LEX、HYUNSIK、BEOMSOO和SING的兄弟情，當中LEX更大晒演技，結尾回眸一眼顯露憂傷的表情，眼泛淚光的模樣獲網民大讚眼神有戲。