XODIAC成員SING麥駿昇快閃返港 LEO李傲賢任一日店長恨食大寶冰室肉餅飯

今日中午，SING孖LEO甫抵港即到第一站屯門為粉絲遞上飲品，吸引逾300位支持者到場支持，場面熱鬧。相隔數月再度返港，SING和LEO連日來收到大批本地fans洗版留言，推薦他們到近期大熱的元朗大寶冰室一試肉餅飯，LEO稱：「好想食肉餅，今次啲留言全部都話肉餅好食。」可惜今次來去匆匆，兩人結束是日工作隨即啟程回韓宣傳新歌《Alibi》，二人坦言暫未有計劃聖誕及新年返港，談到本地粉絲久等多時，SING就話：「有人搵(開工)就返㗎喇！」今日活動原定在12月初舉行，可是發生了大埔宏福苑五級火慘劇，店方把活動延期進行，SING和LEO當初得知火災亦大感心痛，SING表示：「我哋都係香港人，對呢件事都好心痛，好唔開心，都有留意災情，希望大家可以快啲度過呢個難關。」XODIAC成功打入印尼市場，近期亦積極進軍海外，期待可以舉行海外巡演。

被遊客偷拍引迴響

SING比起上次回港時消瘦不少，自爆有努力減磅，除了節食外，亦多做運動，因為最近有跟其他K-POP偶像相約踢波，所以減肥大計顯著見較。

對於早前SING在韓國機場被香港遊客偷拍後在網上引起迴響，兩人笑稱已習慣面對大眾的手機鏡頭，LEO自言：「對鏡頭比較敏銳。」幸好二人未有遇到太過份的偷拍情況，SING大讚XODIAC歌迷都好守規矩，更笑說：「可能我哋比較惡，佢哋聽得明中文，所以聽話囉！」XODIAC新歌《Alibi》以AI技術炮製的話題MV最近連環奪獎，SING不擔心大家會被AI取代，直言：「始終係唔同感覺，因為我哋做到嘅AI做唔到，而AI做到嘅嘢我哋做唔到，可以互相幫助。」兩人今日跟粉絲大派福利，與fans近距離接觸是個不錯的體驗。