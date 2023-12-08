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娛樂
2023-12-08 22:30:02

XODIAC香港成員SING靚樣獲認證 孖LEO興奮上韓國節目《一周偶像》

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XODIAC成員HYUNSIK、ZAYYAN、SING及LEO被邀請參與錄影韓國節目《一周偶像》。

XODIAC成員HYUNSIK、ZAYYAN、SING及LEO被邀請參與錄影韓國節目《一周偶像》。

首隊「港產K-POP男團」XODIAC9位成員包括韓國籍的LEXHYUNSIKWAINBEOMSOODAVINGYUMIN、來自印尼的ZAYYAN、兩位香港成員SINGLEO組成XODIAC出道後發展不俗，在今周播出的MBC Every1《一周偶像》中， XODIAC成員HYUNSIKZAYYANSINGLEO被邀請參與錄影。

SING在節目中表示，自己學生時期是BTS的粉絲，加上媽媽曾對SING說，生得這麼漂亮，不做偶像就可惜了，所以更令SING夢想可以成爲K-POP偶像，MC美珠聽後也立即認可SING的想法和美貌，SING便成為了《一周偶像》花美男Line。另外，喜歡聽經典K-POP歌曲的LEO在節目中完美地展現了S.E.S的《I'm your girl》舞蹈，吸引了大眾的視線。而ZAYYAN帶着羞澀的微笑用印尼語唱出《一周偶像》官方撒嬌頌《怎麼辦頌》，HYUNSIK作為XODIAC主音，演唱了EXO的《蝴蝶少女(Don't Go)》，展示了其優秀的唱功。

香港土生土長的SINGLEO，自細便有看《一周偶像》的習慣，他倆想不到自己居然可以成為這個節目的嘉賓，SINGLEO更說朋友們都為他感到驕傲！

LEO LEO SING
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