Yerin台北見面會被粉絲感動淚灑台上　可愛回應：我要喝珍奶

Yerin:希望煮出好吃的公仔麵

與媒體相見的 Yerin 對有別於韓國的溫暖氣候感到非常自在, Yerin :「台灣用很溫暖的空氣迎接我,覺得很謝謝。」 而被韓國綜藝《我獨自生活》裡朴娜勑品嚐意麵的場景所推坑,讓 Yerin 許下此次去台灣一定要吃到意麵的心願,馬上就學會「我要吃意麵」的中文外,還舉一反三馬上回句「我要喝珍奶」,表現出具語言天份的一面。之前 2024 新年問候中提到今年聽到的第一首歌是 2NE1 的〈I AM THE BEST〉,Yerin 透露自己最「I AM THE BEST」的才能其實是畫人像與煮出好吃的公仔麵,也不擔心吃完隔天會臉腫;然而至今仍有廣大粉絲的支持,也讓 Yerin 深感這就是她的「BEST」。Yerin 還演出〈ARIA〉、〈Summer Charm〉等人氣作品歌曲,見面會尾聲不改「愛哭鬼 RIN」的暱稱,Yerin 在合照時看到台下粉絲高舉「睿隣在的任何地方,WOORIN 都在」的應援手幅,不禁淚灑舞台感動表示:「真的很感謝大家給我的支持,希望在新的一年粉絲們可以表現得比任何人都更好。」