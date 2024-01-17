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娛樂
2024-01-17 12:30:00

Yerin台北見面會被粉絲感動淚灑台上　可愛回應：我要喝珍奶

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ㄧ抵台即馬不停蹄的準備演出，與媒體相見的 Yerin 對有別於韓國的溫暖氣候感到非常自在， Yerin 說著：「台灣用很溫暖的空氣迎接我，覺得很謝謝。」 而被韓國綜藝《我獨自生活》裡朴娜勑品嚐意麵的場景所推坑，讓 Yerin 許下此次來台一定要吃到意麵的心願，馬上就學會「我要吃意麵」的中文外，還舉一反三馬上回句「我要喝珍奶」，表現出具語言天份的一面。

原韓國女團「GFriend」成員 Yerin（鄭睿隣）近期在戲劇、電影都有亮眼成績，14日於台北三創 CLAPPER STUDIO，舉辦《YERIN 1st FANMEETING 〈WOORIN & I 〉 IN TAIPEI》見面會，台灣 WOORIN（粉絲暱稱）的 Yerin 還在台上被粉絲感動到落淚。

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「GFriend」成員 Yerin被粉絲感動落淚。（圖／ON INN ASIA 提供）

「GFriend」成員 Yerin被粉絲感動落淚。（圖／ON INN ASIA 提供）

Yerin：希望煮出好吃的公仔麵

與媒體相見的 Yerin 對有別於韓國的溫暖氣候感到非常自在， Yerin ：「台灣用很溫暖的空氣迎接我，覺得很謝謝。」 而被韓國綜藝《我獨自生活》裡朴娜勑品嚐意麵的場景所推坑，讓 Yerin 許下此次去台灣一定要吃到意麵的心願，馬上就學會「我要吃意麵」的中文外，還舉一反三馬上回句「我要喝珍奶」，表現出具語言天份的一面。之前 2024 新年問候中提到今年聽到的第一首歌是 2NE1 的〈I AM THE BEST〉，Yerin 透露自己最「I AM THE BEST」的才能其實是畫人像與煮出好吃的公仔麵，也不擔心吃完隔天會臉腫；然而至今仍有廣大粉絲的支持，也讓 Yerin 深感這就是她的「BEST」。Yerin 還演出〈ARIA〉、〈Summer Charm〉等人氣作品歌曲，見面會尾聲不改「愛哭鬼 RIN」的暱稱，Yerin 在合照時看到台下粉絲高舉「睿隣在的任何地方，WOORIN 都在」的應援手幅，不禁淚灑舞台感動表示：「真的很感謝大家給我的支持，希望在新的一年粉絲們可以表現得比任何人都更好。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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