YouTuber發現一夜爆紅「荃灣豬肉檔」威威係建華打手捧紅？

荃灣豬肉檔劉宋威（威威）因被指貌似MIRROR成員Anson Kong爆紅，有過百粉絲現身幫佢慶祝生日，更狂接廣告及開設YouTube頻道，突然紅遍全香港，不過威威人紅是非多，近日除咗被指愈來愈商業化之外，仲不斷被網民翻出黑歷史，又話佢曾經做過傳銷及有紋身等等。另外，早前威威被陳志雲猜測背後有公關公司或專業團隊捧紅，最新有Youtuber Jer仔出片指出佢係由建華集團打造出嚟。

Youtuber Jer仔喺17日上載一條名為「踢爆！荃灣豬肉佬威威由一班打手捧紅？｜應援團管理員根本就係建華集團嘅人！」嘅影片，佢喺片中指自己經過幾小時人肉搜索，發現威威嘅Facebook應援團專頁嘅管理員就係當日將威威合照擺上網嗰位女士，而呢位女士係建華集團嘅員工。之後有爆料指嗰位女士根本就係建華集團嘅PR，而佢嘅Facebook亦不時為建華集團賣廣告做宣傳，雖然威威接受傳媒訪問時話該位女士「只是一位經常幫襯熟客」！

威威fans多建華打手

Jer仔再指出威威嘅fans好多都係建華集團嘅打手，有啲相一睇就知唔係由普通師奶影出嚟，但就扮係「偶遇威威」偷影咁，仲有威威而家個「暖男形象」都係靠打手營造出嚟。而有消息亦透露「建華集團」已經請咗專業人士為「威威」設計方案，包括拍攝烹飪節目，直播帶貨等，而佢嘅「經理人」亦係由建華集團區域經理擔任。

唔少網民睇完影片後到紛紛留言表示覺得奇怪及支持Jer仔，例如「多謝Jer仔努力查出令人暖心的真相」、「笑死，其實本來都覺奇怪，就算香港人再無聊都冇可能無端端迷上個豬肉佬……原來係建華走去揾埋啲白痴打手，可惜千算萬算算漏左jer仔你，竟然有人咁得閒會去查啲粉絲係咪打手」、「一直都覺得好奇怪 , 點解香港會變成咁」、「多謝JER仔抽絲剝繭，查出真相」、「Jer仔真係好勁 搵到咁多料 靚波！」及「完全不意外！」等等。

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