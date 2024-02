「聲夢小花」鍾柔美(Yumi)向來品學兼優,曾成功考獲全班第一,今年就讀中六的她正為4月 的DSE而閉關,但亦不時於社交網分享生活點滴,日前她就上載參加學校運動會的靚相。

昨日(8日)Yumi 在IG上載自己與同學出席運動會的照片,見她穿上運動服以素顏上陣,狀態大勇,非常靚女。Yumi表示沒想到自己在最後一個運動會竟然會奪得一面銀牌,並寫道︰「中學生涯最後嘅運動會。Last sports day in this secondary school life. Love my bestiessss﹗估唔到自己會攞銀牌,A great experience﹗Thank you all!」