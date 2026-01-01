奇華餅家全新賀年糕品 延續馬年好運勢

2026年駿馬奔騰而來，奇華餅家推出新口味賀年糕品，包括清新軟糯的「斑蘭椰汁年糕」與養生優雅的「牛肝菌蟲草花素糕」，以及工序繁瑣的「櫻花蝦芋蝦」，皆以天然食材入饌及養生概念的傳統手藝，滿足追求健康與創意的味蕾。為慶賀新品上市，更推出限時試食優惠，誠邀顧客率先體驗新春滋味。同時，多款經典賀年糕點與精選禮盒亦同步登場，以琳瑯滿目的賀年美點共慶團圓，喜迎福氣滿滿的馬年。奇華餅家限時新品試食優惠。由即日起至2026年2月13日，親臨奇華餅家全線分店(香港國際機場分店除外)，即可以試食價選購斑蘭椰汁年糕及牛肝菌蟲草花素糕。

查詢：2785 6066

網店：https://bit.ly/49KtYRE