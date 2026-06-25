「INDUZTRIA 廠記 2.0」 6月27日維港重磅登陸

本港全新電子音樂與藝術平台「INDUZTRIA廠記」繼3月首章引爆全城後，品牌力作 2.0將於6月27日在灣仔Pier 1929強勢回歸！是次企劃以港式大排檔與香港夜文化為靈感核心，將舊鐵閘、懷舊招牌與霓虹燈轉化為大型沉浸式藝術空間，打破常規舞台格局。陣容方面，人氣硬蕊電音Icon Noyse聯手炸裂現場的Rexy=Dexy重磅領軍，並攜手法國潮牌Hyddnbrand和意大利指標性酒廠Corte Del Vescovo跨國加盟。在維港夜色之下，觀眾將親歷港式街頭文化與頂尖電子節拍的首次全方位正面碰撞，燃點前所未有的感官狂熱！門票於 Klook及 Ravelab公開發售。

活動地點：Pier 1929 | 香港灣仔天星碼頭 2樓 Instagram: @induztria.official