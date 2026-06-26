AlipayHK αdvice青年科創UX設計比賽暨工作影子計劃2026

由AlipayHK主辦的「AlipayHK αdvice青年科創UX設計比賽暨工作影子計劃 2026」，SEED Foundation及香港青年協會聯合主辦，獲香港特別行政區政府教育局作為支持機構，現正式接受學校報名。為香港年輕世代打造結合科技創新與商業實踐的多元化舞台，藉以啟發科研思維與創意潛能，培養未來金融科技領袖。賽事已吸引了來自15間大專院校的數百名大學生報名參加。比賽將於9月18日舉行網上簡介會，於10月期間舉辦線下實體工作坊，參賽學生須於今年11月13日或之前提交100至200字建議書、相關設計檔案及科研結果作為證明。

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