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出版：2026-Jun-26 08:00
更新：2026-Jun-26 08:00

AlipayHK αdvice青年科創UX設計比賽暨工作影子計劃2026

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AD 2col MK AlipayHK αdvice 青年科創UX設計比賽暨工作影子計劃 2026
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AlipayHK主辦的AlipayHK αdvice青年科創UX設計比賽暨工作影子計劃 2026」，SEED Foundation及香港青年協會聯合主辦，獲香港特別行政區政府教育局作為支持機構，現正式接受學校報名。為香港年輕世代打造結合科技創新與商業實踐的多元化舞台，藉以啟發科研思維與創意潛能，培養未來金融科技領袖。賽事已吸引了來自15間大專院校的數百名大學生報名參加。比賽將於918日舉行網上簡介會，於10月期間舉辦線下實體工作坊，參賽學生須於今年1113日或之前提交100200字建議書、相關設計檔案及科研結果作為證明。
立即報名：https://alipayhk.co/advicesecondary2026

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