連食品成份表都睇唔清 古巨基需要保護視力

一向擁有凍齡外表的古巨基，向來有「不老男神」之稱，不過原來連他亦開始感受到歲月威力！

古巨基作為「廿四孝爸爸」，早前為兒子購買食物時，想細心看清楚成分及營養標籤，但竟然發現雙眼對焦困難，最終要用手機影低再放大才可看得清楚。他笑言，近年除了音樂工作外，因為同時忙於YouTube Channel 幕後製作的工作，時常要長時間專注手機及電腦屏幕，有時抬頭就會「一陣眼矇，連前面隻水杯都唔清楚」，才驚覺原來自己雙眼已經開始步入「初老」的退化階段。古Sir提醒大家，別以為老花只是小問題，其實是眼睛踏進退化的第一個警號：「日日睇手機，其實係預支緊對眼嘅未來，用過龍就有一日要還。」他更直言，如果忽視，晶體、黃斑部甚至視網膜都可能陸續出現問題，分分鐘「斷崖式玩完」！