連食品成份表都睇唔清 古巨基需要保護視力

一向擁有凍齡外表的古巨基，向來有「不老男神」之稱，不過原來連他亦開始感受到歲月威力！
古巨基作為「廿四孝爸爸」，早前為兒子購買食物時，想細心看清楚成分及營養標籤，但竟然發現雙眼對焦困難，最終要用手機影低再放大才可看得清楚。他笑言，近年除了音樂工作外，因為同時忙於YouTube Channel 幕後製作的工作，時常要長時間專注手機及電腦屏幕，有時抬頭就會「一陣眼矇，連前面隻水杯都唔清楚」，才驚覺原來自己雙眼已經開始步入「初老」的退化階段。古Sir提醒大家，別以為老花只是小問題，其實是眼睛踏進退化的第一個警號：「日日睇手機，其實係預支緊對眼嘅未來，用過龍就有一日要還。」他更直言，如果忽視，晶體、黃斑部甚至視網膜都可能陸續出現問題，分分鐘「斷崖式玩完」！
最近古Sir為「維特健靈」旗下「升級版目清素」拍攝廣告，談到護眼問題，雖然面對「初老警號」，但態度依然積極。他笑言：「電話壞咗可以換，但對眼真係無得換！」為了可以長時間陪伴仔仔成長、並繼續做好表演工作，他透露自己現在已經開始每天服用「升級版目清素」，可以解決「花白黃青」4大眼退化問題，多臨床實證成分^, 防老花、防白、防青，強化黃斑視網膜，全方位解決眼退化！他更提出「超前護眼」概念，趁未老化就要先強化，直言：「而家開始保養，對眼先可以用多幾十年！」
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