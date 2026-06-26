香港之光・萬寧登場「克療痰傷風素N.D.」— 每個香港家庭都需要的守護神

換季時節・有備無患 香港天氣變幻莫測，春夏濕熱黏膩，秋冬忽冷忽熱，稍一不慎，傷風感冒便悄悄來襲。喉嚨像火燒、鼻水長流不止、頭痛骨痛纏身，最惱人的是那咳不完的痰，日夜困擾，令人坐立不安。這個時候，您需要的不只是藥，而是一份來自香港本土的安心與實力。 今天，我們懷着無比興奮的心情，向全港市民宣布一個好消息——香港名牌「克療痰傷風素N.D.」，正式強勢登陸全線萬寧！從此，無論您身處港九新界，都能輕鬆在各大萬寧門市，把這款屢獲殊榮的純中藥良藥帶回家，為自己及家人築起一道穩固的健康防線。

香港名牌・實至名歸 「克療痰傷風素N.D.」並非曇花一現的新產品，而是多年來默默守護無數香港家庭的信心之選。2024年，它更憑藉卓越品質、顯著療效及廣泛口碑，一舉榮獲 「香港名牌」 這項極具分量的殊榮。在香港這個競爭激烈的市場，能獲此嘉許，絕非僥倖，而是對其配方、工藝和品牌誠信的最高肯定。 「香港名牌」四個字，代表的是嚴格的品質監控、地道的藥材選材，以及對香港消費者健康需求的深度洞察。我們常說「香港製造」是信心的保證，而「克療痰傷風素N.D.」正正將這份精神發揮得淋漓盡致。它不只是一盒藥，更是一份凝聚了本土中醫藥智慧與現代科研標準的驕傲。

純中藥製劑・溫和而有力 在現今充斥各種西藥及化學合成物的市場中，越來越多人追求回歸自然、標本兼治的療法。「克療痰傷風素N.D.」堅守 「純正中草藥提煉」 的初心，選材講究，從源頭把關，確保每一粒製劑都品質上乘、藥效純正。其配方以辛涼解表、清熱解毒為核心，專為應對香港人常見的風熱感冒及痰多咳喘等不適而設。 更令人放心的是，它 不含任何西藥成份，真正實現「無副作用」的安全承諾。對於重視長期健康、不希望依賴止痛藥或抗生素的家庭來說，這無疑是一份難得的溫柔守護。

一站式紓緩・八大症狀一一擊破 感冒從來不是單一症狀，而是整個身體的「連鎖反應」。「克療痰傷風素N.D.」的強大之處，在於它 一站式紓緩多種常見感冒症狀，讓您毋須「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，一粒就能全面照顧： · 止咳化痰、疏風解表 — 針對痰多難咳、喉嚨不暢，溫和促進痰液排出，同時驅散外感風邪； · 舒緩喉嚨腫痛、聲音沙啞 — 清熱消炎，迅速撫平喉嚨灼熱刺痛感，讓您恢復清晰聲線； · 紓解頭痛發熱、流鼻水、鼻塞 — 有效調節體內熱毒，緩解鼻竇壓力，呼吸瞬間暢通；

· 緩解周身骨痛、肌肉疼痛 — 針對感冒常見的全身痠軟無力，從內而外驅除不適，讓身體重拾輕盈。 無論是繁忙的上班族、需要專注溫習的學生，還是家中的長者與幼兒（按指示服用），都能在這款產品中找到貼心對應的支援。 無睡意配方・駕駛人士最愛 不少感冒藥服用後會令人昏昏欲睡，嚴重影響日常工作及駕駛安全。但「克療痰傷風素N.D.」特別採用 無睡意配方，即使日間服用，亦不會影響專注力及反應能力。對於需要駕車接送子女、外出見客或執行職務的香港人來說，這項設計可謂體貼入微。從此，感冒期間無需再「硬撐」或冒險服藥，您可以安心服用，依然保持頭腦清晰，安全地過好每一天。

萬寧上架・方便可靠 萬寧作為香港首屈一指的健康與美容連鎖店，其嚴謹的選品標準早已深入民心。「克療痰傷風素N.D.」能夠登陸萬寧，不單是渠道的擴展，更是對產品質素的一次「背書」。現在，您只需走進任何一家萬寧，就能在琳瑯滿目的貨架上，輕易找到這盒紅白包裝、代表香港實力的良藥。無論是自用，還是為遠方的親友「補貨」，都變得前所未有的方便。 守護家人・由這一刻開始 健康是家庭幸福的基石。每次換季降溫，看着家中長幼為感冒所困，那份心疼與無助，我們都懂。如今有了「克療痰傷風素N.D.」這般值得信賴的夥伴，我們終於可以從容應對。它既是藥，更是一份香港人撐香港人的情懷與責任。