食玩假期呈獻～江湖見 耗資數百萬與無綫電視攜手打造武俠與旅遊江湖旅程

由《食玩假期》耗資數百萬港元，聯同無綫電視攜手策劃，歷時九個月精心製作的《食玩假期呈獻～江湖見》，將於6月29日起，逢星期一至五晚上9時30分，在無綫電視翡翠台播出，一連20集，誠意呈獻一場結合武俠情懷與旅遊體驗的精彩旅程。

《江湖見》第二季延續武俠世界主題，由視帝黎耀祥及麥長青擔任主持，並邀請《食玩假期》董事長陳志華（華哥）、米雪、陳浩民、樊少皇、呂頌賢等嘉賓，一同走入真實江湖，展開一段沉浸式的旅程，感受武俠文化與地方風情交織的獨特魅力。