食玩假期呈獻～江湖見 耗資數百萬與無綫電視攜手打造武俠與旅遊江湖旅程

由《食玩假期》耗資數百萬港元，聯同無綫電視攜手策劃，歷時九個月精心製作的《食玩假期呈獻～江湖見》，將於6月29日起，逢星期一至五晚上9時30分，在無綫電視翡翠台播出，一連20集，誠意呈獻一場結合武俠情懷與旅遊體驗的精彩旅程。
《江湖見》第二季延續武俠世界主題，由視帝黎耀祥及麥長青擔任主持，並邀請《食玩假期》董事長陳志華（華哥）、米雪、陳浩民、樊少皇、呂頌賢等嘉賓，一同走入真實江湖，展開一段沉浸式的旅程，感受武俠文化與地方風情交織的獨特魅力。
食玩假期董事長陳志華表示:『熱切期待新一輯節目推出，冀透過節目呈現出國家多種文旅資源的獨特魅力，並吸引旅客前往外遊，進一步推動中國作為旅遊強國的建設發展。』
本輯節目深入四川、重慶、湖北、江蘇、浙江、河南、山西、甘肅等地，踏遍名山大川，走訪經典武俠小說中的傳奇場景，向觀眾展開一段別開生面的江湖之旅。峨嵋山、桃花島、青城山、武當山、山西風陵古渡等耳熟能詳的地標，均與金庸武俠作品緊密相連，讓觀眾在真實景致中重溫小說中的經典情節，感受武俠世界的磅礴氣勢與人文韻味。
配合《江湖見》旅遊節目推出，《食玩假期》亦同步推出一系列《江湖見系列旅行團》，帶領大家走訪節目中推介的江湖景點，品嚐地道江湖美食，誠邀大家一同踏上這趟融合文化、景觀與味覺享受的江湖之旅。
《食玩假期呈獻～江湖見》將於6月29日起，逢星期一至五晚上9:30，在無綫電視翡翠台播出，一連20集。約定您，江湖見。
江湖見系列旅行團推介:
1. 【江湖見·四川+重慶8天】CRH5803-8D $5999+
- 走訪江湖見取景拍攝地: 峨眉金頂景區、樂山大佛游船、都江堰的水利工程、成都杜甫草堂、五糧液旅遊景區、燊海井、李莊古鎮
2. 【江湖見.長江三峽7天】CRH5806-7D $6999+
走訪江湖見取景拍攝地：三峽大壩、瞿塘峽、巫峽、跟隨鏡頭，解鎖長江三峽最美畫卷
3. 【江湖見·湖北8天】CRH5805-8D $6999+
走訪江湖見取景拍攝地: 襄陽古城、黃鶴樓、岳陽樓、三峽大壩、武當山
4. 【江湖見·舟山5天】CHL5339-5D $3999+
- 走訪江湖見取景拍攝地：寧波天一閣、東錢湖、舟山桃花島
5. 【江湖見·河南6天】CRH5808-6D $4999+
- 走訪江湖見取景拍攝地：洛陽明堂天堂、應天門、龍門石窟，登封少林寺，開封清明上河園、開封府、黃河黑崗口
6. 【江湖見·中原古都8天】CHL5335-8D $5999+
走訪江湖見取景拍攝地：西安華山北峰景區、大唐不夜城、運城關帝廟、黃河壺口瀑布、登封少林寺、洛陽龍門石窟
7. 【江湖見.山西8天】CHL5352-8D $6399+
走訪江湖見取景拍攝地：雲岡石窟、懸空寺、壺口瀑布、雁門關、東湖醋園、平遙古城
8. 【江湖見.甘青環線/絲路甘青8天】CHL5288-8D/CHL5310-8D $8999+
走訪江湖見取景拍攝地：鳴沙山、嘉峪關、莫高窟
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