生產力局「電商新視野博覽會2026」正式開幕 引領中小企以跨境電商及AI科技 實現品牌拓展市場無國界

由商務及經濟發展局全力支持，香港生產力促進局（生產力局）與工業貿易署合辦的年度盛事「電商新視野博覽會2026」，日前於生產力大樓正式揭幕。博覽會為期兩天(6月25日及26日)，全面聚焦「跨境電商」，主題涵蓋電商平台支援、品牌與IP授權增值、人工智能（AI）科技應用，及海外市場拓展策略，協助中小企由零起步，掌握透過電商出海之關鍵。開幕典禮邀請了商務及經濟發展局局長丘應樺先生、工業貿易署署長廖廣翔先生、生產力局副主席于健安先生，及生產力局總裁畢堅文先生擔任主禮嘉賓。博覽會今年首次舉行，報名人數已接近7,000人次，反映業界對電商科技的資訊及服務需求殷切。

是次博覽會由恒生銀行擔任鑽石合作夥伴，並獲逾250個支持機構鼎力支持，博覽會匯聚超過90個參展單位，設五大主題展區，包括「跨境電商平台體驗」、「新零售科技應用」、「品牌聯乘IP增值」、「智能營運」、「電商出海支援」，齊集電商平台、科技及商務服務商、IP授權商及政府資助展位，瞄準「選平台、建品牌、智營運、拓全球」四大出海關鍵，一站式由策略規劃到實戰部署協助中小企，透過電商實現品牌拓展市場無國界。

生產力局副主席于健安先生於開幕致辭中表示，隨着電商在國內外蓬勃發展，今次活動正是積極響應特區政府《施政報告》中的『創意．電商無限』計劃，鼓勵中小企以電商科技開拓全新機遇。生產力局作為中小企的堅強後盾，一直針對企業痛點提供全方位支援，連繫政策資源與企業實務，協助中小企由規劃策略到實戰部署，步步到位。我們期望今次博覽會能增強中小企的韌性與競爭力，協助本地品牌加速融入全球數碼經濟，生產力局及旗下『中小企資援組』亦將持續提供適切支援。

香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺先生致辭時表示，政府一直重視電商的發展潛力，積極推動本地企業把握數字經濟帶來的機遇，利用電商業務開拓更多元化市場，從而提升香港對外貿易的競爭力，並為經濟發展注入新動能。香港作為國際貿易中心和商業樞紐，一直發揮連接內地與世界的重要橋樑作用。政府鼓勵中小企積極把握電子商務發展機遇，善用香港作為國際商貿樞紐的優勢，拓展海外市場，提升香港品牌及產品的國際競爭力。

生產力局副主席于健安先生於開幕致辭中表示，隨着電商在國內外蓬勃發展，今次活動正是積極響應特區政府《施政報告》中的『創意．電商無限』計劃，鼓勵中小企以電商科技開拓全新機遇。生產力局作為中小企的堅強後盾，一直針對企業痛點提供全方位支援，連繫政策資源與企業實務，協助中小企由規劃策略到實戰部署，步步到位。我們期望今次博覽會能增強中小企的韌性與競爭力，協助本地品牌加速融入全球數碼經濟，生產力局及旗下『中小企資援組』亦將持續提供適切支援。

香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺先生致辭時表示，政府一直重視電商的發展潛力，積極推動本地企業把握數字經濟帶來的機遇，利用電商業務開拓更多元化市場，從而提升香港對外貿易的競爭力，並為經濟發展注入新動能。香港作為國際貿易中心和商業樞紐，一直發揮連接內地與世界的重要橋樑作用。政府鼓勵中小企積極把握電子商務發展機遇，善用香港作為國際商貿樞紐的優勢，拓展海外市場，提升香港品牌及產品的國際競爭力。 丘局長同時感謝生產力局「中小企資援組」的努力，並指出由2020年起截至2026年5月底，「中小企資援組」在政府支持下，已協助近4萬宗中小企查詢，舉辦或參與16場展覽會、75場研討會和工作坊，以及進行超過350場外展活動，走訪不同商會、工商大廈和共享工作空間。

匯聚多家電商與科技服務參展商 助力中小企掌握以電商與AI突破地域界限 博覽會匯聚多家電商與AI科技服務參展商，為中小企提供從電商平台選擇、AI技術應用、IP品牌發展，以至拓展新市場的一站式落地支援。參展陣容多元豐富，除恒生銀行帶來專業跨境支付解決方案，解決企業出海收付痛點外，亦匯集多家業界代表性機構：當中包括專注跨境電商AI技術與場景應用的科技企業Innocorn及Auki Labs、東南亞旗艦電商平台Lazada、連接海內外電商資源的深圳市跨境電子商務協會，以及憑藉成功IP運營經驗實現市場擴張的香港品牌玩具協會（HKBTA）與柴犬工房。一眾參展商紛紛表示，本次博覽會整合產業上下游資源，為中小企搭建高效的交流對接平台，助力企業依托跨境電商與AI新技術突破發展瓶頸、開拓海外新市場。各界參展商詳細簡介可參照附件一。