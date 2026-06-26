愉景灣藝術牆全新登場 本地藝術家與社區學生聯手完成 三大貓狗主題巨型壁畫

配合「愉景灣2.0」藍圖最新發展，愉景灣自 2025 年 5 月起推出了一系列寵物友善措施及活動，包括：愉景灣寵物巴士服務、愉景廣場寵物專區及各項寵物設施服務。為了延續這股熱潮，我們非常榮幸能與 Art Dreamers 合作，以愉景灣悠閒的寵物友善環境作為創作靈感，翻新位於愉景北商場的三幅巨型壁畫牆。
本地藝術家以貓狗為主題創作壁畫，展現愉景灣寵物友善社區的活力
Art Dreamers 曾於油麻地創作著名的「Project C — 夢幻玫瑰園中的貓咪」壁畫。他們致力於深耕本土文化、培育人才及推廣可持續藝術，並透過貓狗主題連結社區。
今次參與創作愉景灣藝術牆的藝術家包括：香港插畫師協會現任會長 Gabriel Li、香港插畫師協會委員Sylvia Yeh、Art Dreamers 藝術家李學鋒老師（油麻地貓貓壁畫創作人）及壁畫/石頭畫藝術家甘聖欣小姐。四位藝術家以貓狗為主題並加入愉景灣的特色及元素，各自用不同畫風呈現。
連動社區：與學生共同完成藝術壁畫創作
6月20日啟動禮當日，愉景灣邀請了Gabriel及Sylvia與 11位愉景灣聖公會偉倫小學之學生一同完成其壁畫創作，別具意義。同日亦分別於意濤展銷廳及愉景廣場舉辦了石頭畫工作坊，由甘聖欣小姐親身指導大小朋友們於石頭上創作繪畫發揮創意。
香港興業有限公司品牌及市務推廣總經理何志如女士表示：「愉景灣一直積極支持本地藝術並推動社區參與。緊貼近年興起的毛孩熱潮，愉景灣憑藉廣闊的戶外空間、寵物友善社區氛圍及完善的交通配套設施，成為人寵共遊勝地。我們非常榮幸能與 Art Dreamers 合作，將萌寵主題巨型壁畫藝術融入這個寵物友善社區，藉此激發大眾對藝術的興趣，並為居民及遊客帶來更具凝聚力的生活體驗。」
於愉景灣藝術牆打卡 參加社交媒體有獎遊戲
此外，愉景灣於即日至7月19日期間將推出社交媒體有獎遊戲，只要追蹤 @VisitDiscoveryBay Facebook 或 Instagram專頁，活動期間在個人社交媒體帳戶上載於其中一幅藝術牆拍攝的打卡相片，標籤 #DB100CatsAndDogs #DBArtWalls，根據遊戲帖文指示完成指定步驟，即有機會贏取HK$300愉景灣禮券及單程船票2張！
九巴寵物巴士及愉景灣渡輪直達愉景北商場
愉景灣一向積極推動人寵共融，區內更設寵物友善商場及設施。去年 5月愉景灣推出人寵共乘服務，深受寵主歡迎。現時九巴寵物巴士團已增設恆常路線前往愉景灣，由西九文化區出發途徑南昌、青衣、馬灣至愉景灣，方便寵主帶同毛孩前來藝術牆打卡。
此外，愉景灣渡輪服務將進一步優化，愉景北往返中環的航線服務更由過往的星期日及公眾假期擴展至平日及星期六，讓乘客從中環輕鬆直達愉景北。毛孩更可以免費乘搭愉景灣渡輪，主人只需登船前於票務處登記，並為毛孩戴上口罩及以狗帶牽引或放入寵物袋。
愉景北往返中環渡輪班次詳情：https://www.visitdiscoverybay.com/tc/getting-
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