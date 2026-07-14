上水廣場「運動狂熱Summer Goal」盛夏登場

全城足球狂熱一觸即發！新鴻基地產旗下上水廣場全力打造「運動狂熱Summer Goal」主題活動，由即日至8月2日，於L2中庭盛大呈獻「FanTown 足球主題期間限定店」，發售世界頂尖足球國家隊官方球衣及運動用品，包括阿根廷、英格蘭、法國、德國、西班牙及葡萄牙等；場內特設高達2米的FanTown 官方授權 -「阿根廷球王美斯」充氣打卡裝置，球迷們勢必滿載而歸，更聯乘FIDA國際無人機足球協會(香港) 引入「會飛的足球」-- 融合AI及新興科技運動的世界級無人機足球體驗，全方位點燃夏日運動狂熱，勢必成為今夏全港球迷必到的朝聖熱點！

同時，商場同步於即日至8月31日推出3大盛夏消費賞，包括「夏日動感消費賞」、「美味印花賞」及「夏日最高消費賞王」，大派至潮電子產品及商場電子現金券，與全港市民一同投入狂熱運動盛夏。 2米高「阿根廷球王美斯」充氣裝置坐鎮 L2中庭變身盛夏足球狂熱基地 上水廣場於即日至8月2日期間將L2中庭打造成充滿活力的足球賽場，特設「FanTown 足球主題期間限定店」及足球體驗區域。廣大球迷可以於期間限定店內盡情選購阿根廷、英國、法國、西班牙及葡萄牙等世界頂尖足球國家隊球衣及周邊商品。更令人矚目的是，中庭特設FanTown 官方授權 - 全港首個2米高「阿根廷球王美斯」巨型充氣打卡位，完美還原球王英姿，供市民一同前來打卡合照。

聯乘FIDA國際無人機足球協會(香港) 探索低空科技運動世界級「無人機足球體驗」 今個暑假，上水廣場變身低空科技運動競技場！商場聯乘FIDA國際無人機足球協會(香港)及IDSA國際無人機及科技運動總會，首度打造4米 x 8米標準賽事級無人機足球體驗區，將這項融合AI技術、考驗專注力及敏捷度的新興運動帶入社區。顧客於推廣期內逢星期六及日，於上水廣場(2-5樓) 消費滿 HK$1,500，即可免費換領「FIDA國際認證無人機足球・星級體驗課」乙節！由專業教練親自指導飛控與防守策略，讓孩子在刺激的空中爭霸戰中，全方位鍛鍊 STEM 邏輯思維與專注力，過一個技能滿點的暑假！

無人機足球體驗區

為延續足球狂熱，於推廣期內逢星期一至五推出「足球射龍門大挑戰」，於上水廣場(2-5樓)消費滿HK$800即可參加挑戰，成功達到指定分數，更可獲贈FanTown足球球星盲卡乙張，極具收藏價值，球迷萬勿錯過！

世界頂尖足球國家隊主題精品換領 上水廣場悉心準備多款FanTown足球國家隊主題精品，讓消費體驗加倍升溫。由即日至8月2日（或換完即止），顧客場內消費滿指定金額，即可換領涵蓋多支世界頂尖足球國家隊主題的精選禮品，球迷不容錯過。 3大盛夏消費賞驚喜接力 集動感體驗與消費禮遇於一身，今個暑假上水廣場驚喜不絕。由即日至8月31日期間，「3大盛夏消費賞」驚喜連環送，潮人運動迷消費滿指定金額即享豐富禮遇，買得越多賞得越多，今個暑假一於邊玩邊買邊賺！

夏日動感消費賞 上水廣場同步於即日至8月31日推出「夏日動感消費賞」，大派逾500份運動大禮包，於指定時裝及運動商戶消費，即賞你涵蓋餐飲、零售及指定運動商戶總值逾HK$270豐富禮品包，盡享購物禮遇！ 美味印花賞 緊接迎來由即日至9月30日推出的「美味印花賞」，讓一眾美食愛好者邊食邊賺取豐富回饋。顧客於上水廣場(2-5樓) 指定參與「即賺分」之餐飲商戶，以單一電子貨幣消費每滿港幣100元，即可獲電子印花1個，更可享高達港幣370元回贈。