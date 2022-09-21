BIZ勝派丨日系百貨 百家爭鳴 AEON拓社區網絡 挾TOPVALU與DAISO突圍而出

旅遊業在疫情下持續冰封，港人無法遊日，唯有將「思鄉」情懷投放在選購日本新鮮食材、零食及雜貨等，吸引日資百貨品牌相繼來港開業，亦鼓勵本地零售業採取日系經營模式，並因應消費者口味採購更多日本貨品，市場頓時百家爭鳴。立足香港35年，作為元祖級「過江龍」的AEON永旺百貨，喜見其良性競爭，能有助日本文化在港推廣。AEON永旺(香港)百貨有限公司董事總經理菅原功指出，「AEON多元化業務策略，在AEON STYLE與AEON綜合百貨以外，年內拓展DAISO Japan、Living PLAZA by AEON和ものものMono Mono等小型專賣店的社區網絡。」他認為AEON挾著自家TOPVALU與DAISO為市場創造優勢，並透過引入KOMEDAコメダ珈琲店，加快集團在港開展日式餐飲連鎖店業態的步伐。
顧客追求健康 新鮮食材受歡迎
日本貨品謹守安全和質量保證，商品形象深入民心。菅原指將近3年的疫情令港人無法到日本旅行，令在港的日系生活百貨店成為大眾入手日本品牌商品的途徑。「疫情改變大眾的選購習慣，對食品、日常雜貨、清潔和衛生用品的需求較多，而且消費取向更慎重，更關注健康和營養價值。」他指出產自日本的食材需求持續強勁，如水果、有機蔬菜、日本蛋、大豆類製品包括豆腐和納豆等錄得銷量升幅。另外，近期日圓貶值構成團隊在採購來貨時面臨價格調整壓力，「貶值幅度可達1.5至2倍，惟客人對日貨價格的敏感度亦同時上升。」
菅原以「一生懸命」竭盡全力來形容堅持價格平穩。「幸得母公司的市場採購優勢，尤其是我們跟部分地區的農產品供應商有深厚脈絡，令我們仍能保持具競爭力的售價。」他亦特別提到網購興起，令公司的業務出現改變，雖然AEON長久以來追求優質的顧客購物體驗，但近年亦迎合數碼轉型趨勢，加強網上市集的發展。
他續說，「透過不斷增加AEONCITY網上購物城的貨品種類，又推出《AEON Mobile》購物省時『快付通』免排隊結帳體驗，去年初更在內地《永旺到家》app增設『海外購』功能，為內地顧客提供直接採購AEON香港商品的服務，提升公司盈利能力。」
擴大「12蚊店」小型賣店網絡 DAISO迎創業50年
相較其他日資百貨企業以單一品牌進駐香港，AEON在本地深耕35載，除了旗艦百貨店AEON STYLE與AEON綜合百貨店，以及大型超市AEON Supermarket外，近年在民生社區密密部署DAISO Japan、Living PLAZA by AEON和ものものMono Mono，以小型專賣店網絡滲透地區，帶動區域經濟。
對此菅原逐一介紹，「AEON STYLE結合『商品．賣場』、『體驗．服務』、『接待．交流』與『裝潢．環境』4大要素，嚴選高質素商品以專業的賣場及服務演繹商品價值。AEON綜合百貨顧名思義售賣各樣日常生活所需；AEON Supermarket屬於超市業態的店舖。」
至於俗稱「12蚊店」的DAISO Japan和Living PLAZA by AEON售賣獨家品牌的生活雜貨，並以劃一12港元定價作招徠。更甚最新的ものものMono Mono，他表示是針對發售自家出品的生活雜貨為優先，如家品會是HÓME CÓORDY、雜貨是DAISO Japan、部分食品則為TOPVALU。「適逢今年是DAISO日本創業50周年，我們特意推出售價不變但增量的優惠裝，以答謝大眾長久以來的支持和愛戴。」現時集團共有3間AEON STYLE、7間AEON綜合百貨店、2間AEON超市、4間ものものMono Mono、逾60間DAISO Japan及Living PLAZA by AEON。
日系百貨爭相插旗 AEON以差別化取勝
面對這兩年著名日資零售企業爭相來港開店，菅原氣定神閒憶述行業變化。「情況有點像回到當年大丸、松阪屋、八佰伴香港林立的時代。然而我們相信AEON憑藉擁有自家商品的優勢，透過市場差別化策略協助公司在業內突圍而出，穩住本港的領導地位。」例如TOPVALU本著體現「給顧客更美好的日常生活」的承諾，包括出品基於聆聽顧客心聲、提供安心安全商品、簡單易明提供商品資訊、物有所值及全力滿足顧客要求。「旗下TOPVALU GREENEYE主打有機健康、可持續和環保商品；部分TOPVALU冷凍海鮮更採購自ASC/MSC認證的可持續海鮮，鼓勵限捕以保護海洋生態。」此外前述的雜貨DAISO Japan與家品HÓME CÓORDY，連同休閒內衣及家居服飾iC innercausal、藥妝美容產品Glam Beautique等，菅原認為這些AEON獨家商品較坊間更具競爭力，包攬大眾日常生活所需兼性價比高，亦為AEON創造獨特性，品牌定位自然與別不同，無懼競爭。
引入KOMEDAコメダ珈琲店 進軍日式飲食
除了多元化商品和專門店策略，菅原帶領集團銳意尋求更多戰略合作機遇，為品牌開創新意。他補充，「今年5月我們與日本Komeda Co. Ltd簽訂區域特許經營協定，旨在於香港開設KOMEDAコメダ珈琲店，以豐富集團業務組合。」他表示不少港人愛好日式咖啡廳文化，尤其是林林總總的美食甜點，而KOMEDA品牌在港人心目中亦佔有一定知名度，「我們首間KOMEDA’s Coffee將於10月在AEON STYLE黃埔店內開張，屆時為顧客在購物的同時，帶來令人會心微笑的餐飲休閒體驗。」現時菅原的團隊積極尋找理想選址，期待未來「AEON版」KOMEDA’s Coffee會愈開愈多。
網址：https://www.aeonstores.com.hk/