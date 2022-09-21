BIZ勝派丨日系百貨 百家爭鳴 AEON拓社區網絡 挾TOPVALU與DAISO突圍而出

旅遊業在疫情下持續冰封，港人無法遊日，唯有將「思鄉」情懷投放在選購日本新鮮食材、零食及雜貨等，吸引日資百貨品牌相繼來港開業，亦鼓勵本地零售業採取日系經營模式，並因應消費者口味採購更多日本貨品，市場頓時百家爭鳴。立足香港35年，作為元祖級「過江龍」的AEON永旺百貨，喜見其良性競爭，能有助日本文化在港推廣。AEON永旺(香港)百貨有限公司董事總經理菅原功指出，「AEON多元化業務策略，在AEON STYLE與AEON綜合百貨以外，年內拓展DAISO Japan、Living PLAZA by AEON和ものものMono Mono等小型專賣店的社區網絡。」他認為AEON挾著自家TOPVALU與DAISO為市場創造優勢，並透過引入KOMEDAコメダ珈琲店，加快集團在港開展日式餐飲連鎖店業態的步伐。

顧客追求健康 新鮮食材受歡迎

日本貨品謹守安全和質量保證，商品形象深入民心。菅原指將近3年的疫情令港人無法到日本旅行，令在港的日系生活百貨店成為大眾入手日本品牌商品的途徑。「疫情改變大眾的選購習慣，對食品、日常雜貨、清潔和衛生用品的需求較多，而且消費取向更慎重，更關注健康和營養價值。」他指出產自日本的食材需求持續強勁，如水果、有機蔬菜、日本蛋、大豆類製品包括豆腐和納豆等錄得銷量升幅。另外，近期日圓貶值構成團隊在採購來貨時面臨價格調整壓力，「貶值幅度可達1.5至2倍，惟客人對日貨價格的敏感度亦同時上升。」

菅原以「一生懸命」竭盡全力來形容堅持價格平穩。「幸得母公司的市場採購優勢，尤其是我們跟部分地區的農產品供應商有深厚脈絡，令我們仍能保持具競爭力的售價。」他亦特別提到網購興起，令公司的業務出現改變，雖然AEON長久以來追求優質的顧客購物體驗，但近年亦迎合數碼轉型趨勢，加強網上市集的發展。

他續說，「透過不斷增加AEONCITY網上購物城的貨品種類，又推出《AEON Mobile》購物省時『快付通』免排隊結帳體驗，去年初更在內地《永旺到家》app增設『海外購』功能，為內地顧客提供直接採購AEON香港商品的服務，提升公司盈利能力。」

擴大「12蚊店」小型賣店網絡 DAISO迎創業50年

相較其他日資百貨企業以單一品牌進駐香港，AEON在本地深耕35載，除了旗艦百貨店AEON STYLE與AEON綜合百貨店，以及大型超市AEON Supermarket外，近年在民生社區密密部署DAISO Japan、Living PLAZA by AEON和ものものMono Mono，以小型專賣店網絡滲透地區，帶動區域經濟。

對此菅原逐一介紹，「AEON STYLE結合『商品．賣場』、『體驗．服務』、『接待．交流』與『裝潢．環境』4大要素，嚴選高質素商品以專業的賣場及服務演繹商品價值。AEON綜合百貨顧名思義售賣各樣日常生活所需；AEON Supermarket屬於超市業態的店舖。」

至於俗稱「12蚊店」的DAISO Japan和Living PLAZA by AEON售賣獨家品牌的生活雜貨，並以劃一12港元定價作招徠。更甚最新的ものものMono Mono，他表示是針對發售自家出品的生活雜貨為優先，如家品會是HÓME CÓORDY、雜貨是DAISO Japan、部分食品則為TOPVALU。「適逢今年是DAISO日本創業50周年，我們特意推出售價不變但增量的優惠裝，以答謝大眾長久以來的支持和愛戴。」現時集團共有3間AEON STYLE、7間AEON綜合百貨店、2間AEON超市、4間ものものMono Mono、逾60間DAISO Japan及Living PLAZA by AEON。