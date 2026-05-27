【amFun積分獎賞】送「優質寵物用品展 2026」入場券

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🐾優質寵物用品展2026｜6月強勢回歸！ 🐾
除咗貓狗用品外，更加主打爬蟲、昆蟲等異寵🦎🐛帶你大開眼界
【首設大型活體昆蟲展覽「蟲寵特攻隊」】
超過50種活體昆蟲一次睇！包括：
✅ 世界最長昆蟲「大佛竹節蟲」
✅ 世界最重昆蟲「巨扁竹節蟲」
✅ 紀錄片級罕見「琴步甲」
【全港首個室內大型「爬聚嘉年華」】
👉 爬寵主人交流區
👉爬寵用品市集
👉 打卡位＋工作坊
【人氣回歸：甲蟲之森】
沉浸式甲蟲館再登場！
仲可以👉將甲蟲放上手影相📸
🎁每日首300名購票入場仲送甲蟲鎖匙扣！
🐶⚽【狗狗全運會】
毛孩齊齊玩競賽項目＋足球主題打卡
即刻融入2026世界盃熱潮！
📅6月5 – 7日（星期五至日）
6月5至6日（星期五至六）：中午12時至晚上9時
6月7日（星期日）：中午12時至晚上8時
📍香港會議展覽中心 Hall 3CDE
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