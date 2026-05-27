【amFun積分獎賞】送「優質寵物用品展 2026」入場券

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出版：2026-May-27 17:21
更新：2026-May-27 17:21

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超過50種活體昆蟲一次睇！包括：

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 📅6月5 – 7日（星期五至日）

6月5至6日（星期五至六）：中午12時至晚上9時

6月7日（星期日）：中午12時至晚上8時

📍香港會議展覽中心 Hall 3CDE

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