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出版：2026-May-28 17:25
更新：2026-May-28 17:25

【amFun積分獎賞】好戲賞《新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-》

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為慶祝日本超人氣漫畫《銀魂》連載20週年，人氣篇章「吉原炎上篇」將重新編劇及以最新技術重製，推出長篇動畫電影《新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-》。

「吉原炎上篇」刊載於漫畫第210至229話，並在電視動畫第139至146集播映。故事講述在江戶經營「萬事屋」的坂田銀時，結識了尋找失散母親的少年晴太。為幫助晴太，銀時聯同新八、神樂勇闖龐大地下城「吉原」，展開一場拯救花魁日輪的熱血冒險。本次劇場版以此經典篇章為基礎，從劇本、畫面到動作演出皆進行徹底重製。新劇場版還加入真選組、桂小太郎、艾利撒比斯等漫畫與TV動畫未出現過的角色，為觀眾帶來前所未見、全新的銀魂體驗。即使未接觸過銀魂的觀眾都可輕易了解電影劇情，享受大銀幕刺激及爆笑一番！

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 上映日期: 6月4日（日語原聲）/ 6月11日（粵語配音）

片長：124分鐘

級別：IIA

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