熱門搜尋:
2026世界盃 吳文忻 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
會員專區
出版：2026-Jun-09 13:20
更新：2026-Jun-09 13:20

amJetso送康和堂康婷清脂素

分享：
康和堂R7 1280 x 720
adblk4

想輕鬆管理體重，又唔想節食？#康和堂

✨內在調理亦都係關鍵之一！

🔥康婷清脂素

由天然草本萃取🌿四大功能：排・燃・控・阻

✅排：促進腸道蠕動，加快代謝廢物排出

改善肚脹、水腫同腸胃問題

🔥燃：提升體內產熱效應，有助燃燒脂肪

特別針對腹部脂肪積聚問題

😌控：遇水膨脹增加飽足感，減少過量進食

無需刻意節食，都可以輕鬆控制體重

🚫阻：形成脂肪隔離屏障，幫助減少油脂吸收

食得開心都唔怕負擔過重

由「排毒＋燃脂＋控食＋防吸收」全方位管理！慢慢養成輕盈健康體質！

adblk5

產品詳情: https://bit.ly/43bLGus

康和堂藥業有限公司成立於1999年，多年來積極推廣中藥醫療保健、美容及纖體服務，並一直致力提供多元化醫療養生服務，如：中醫診治、針灸療法、拔罐治療、推拿整脊、手法整復、刮痧放血、艾療溫灸、天灸療法、穴位埋線及保健食療等。憑藉卓越療效、優秀品質及顧客至上的服務理念，深受逾十萬客戶支持與擁戴，成為中醫美客業界之翹楚。

康和堂網址:  https://hhp.com.hk/

送出獎品：康婷清脂素1盒(價值$328)

名額：15個

參加方法：

  1. 成為am730會員

  2. 追蹤 am730 Facebook專頁 康和堂Facebook 專頁 + LikeFB帖文 + Tag 1位關注養生嘅朋友

  3. 填妥表格

adblk6
dadblk7 madblk7

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務