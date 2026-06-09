amJetso送康和堂康婷清脂素

想輕鬆管理體重，又唔想節食？#康和堂
✨內在調理亦都係關鍵之一！
🔥康婷清脂素
由天然草本萃取🌿四大功能：排・燃・控・阻
✅排：促進腸道蠕動，加快代謝廢物排出
改善肚脹、水腫同腸胃問題
🔥燃：提升體內產熱效應，有助燃燒脂肪
特別針對腹部脂肪積聚問題
😌控：遇水膨脹增加飽足感，減少過量進食
無需刻意節食，都可以輕鬆控制體重
🚫阻：形成脂肪隔離屏障，幫助減少油脂吸收
食得開心都唔怕負擔過重
由「排毒＋燃脂＋控食＋防吸收」全方位管理！慢慢養成輕盈健康體質！
產品詳情: https://bit.ly/43bLGus
康和堂藥業有限公司成立於1999年，多年來積極推廣中藥醫療保健、美容及纖體服務，並一直致力提供多元化醫療養生服務，如：中醫診治、針灸療法、拔罐治療、推拿整脊、手法整復、刮痧放血、艾療溫灸、天灸療法、穴位埋線及保健食療等。憑藉卓越療效、優秀品質及顧客至上的服務理念，深受逾十萬客戶支持與擁戴，成為中醫美客業界之翹楚。
康和堂網址: https://hhp.com.hk/
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名額：15個
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