amJetso送康和堂康婷清脂素

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康和堂藥業有限公司成立於1999年，多年來積極推廣中藥醫療保健、美容及纖體服務，並一直致力提供多元化醫療養生服務，如：中醫診治、針灸療法、拔罐治療、推拿整脊、手法整復、刮痧放血、艾療溫灸、天灸療法、穴位埋線及保健食療等。憑藉卓越療效、優秀品質及顧客至上的服務理念，深受逾十萬客戶支持與擁戴，成為中醫美客業界之翹楚。

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