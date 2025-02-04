amJetso會員獎賞！送荷花BB展入場券！

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【博覽資料】
地點：香港灣仔會議展覽中心Hall 3 展覽廳
日期及時間：
2025年2月14至15日 (10:00am –8:00pm)
2025年2月16日 (10:00am – 7:00pm)
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