amJetso會員獎賞！送荷花BB展入場券！

爸媽們要留意喇！荷花集團「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」於2月14至16日一連3日於香港會議展覽中心Hall 3隆重舉行，有近500個攤位，BB及孕婦必買用品一應俱存！嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等，優惠低至1折，仲有大量實用禮品等爸媽們免費攞！除咗掃貨，仲有BB爬行比賽、一人一B實習課、孩子升學教育日、小小醫學室等精彩活動！

【博覽資料】

地點：香港灣仔會議展覽中心Hall 3 展覽廳

日期及時間：

2025年2月14至15日 (10:00am –8:00pm)

2025年2月16日 (10:00am – 7:00pm)

會員立即>>按此<<免費換領

下載am730 APP及登記成為會員：https://bit.ly/4hJmSiJ

精選著數優惠包括：