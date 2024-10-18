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2024-10-18 07:30:00

amJetso送中大中藥傳承濕敏貼

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濕敏救星！

大學科研實證全港首創*用抗濕敏薄膜專方舒緩濕敏不適，融合傳統中藥智慧與現代科技，幫你告別濕敏困擾！高度防水透氣0.027mm超薄膜設計，貼服度高，一貼即時止癢。低致敏性、無添加類固醇、塑化劑，通過皮膚刺激性及過敏性測試，適合敏感膚質人士。

 

七重功效認證#

  • 抗紅熱反應
  • 抑菌抗菌
  • 加速傷口修復
  • 舒緩紅脹及痕癢，無副作用
  • 保濕
  • 透皮吸收力佳
  • 無皮膚刺激性

 

*指《中大中藥傳承 濕敏清膠囊》

#配方通過七重專業科研評估，包括抗紅熱反應評估、抑菌抗菌力評估、傷口修復力評估、舒脹止癢效果評估、保濕效果評估、透皮吸收效果評估、刺激性評估(Data on file)

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銷售點:

香港萬寧御藥堂網店: https://shorturl.at/FQNGR

 

送出獎品：中大中藥傳承濕敏貼（一盒）

建議零售價 $260

名額：30

 

了解更多：每五個港人有一人有「濕敏」？ 全港首創外用抗濕敏專方《中大中藥傳承濕敏貼》無類固醇 一貼止痕

 

參加方法：

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