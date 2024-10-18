amJetso送中大中藥傳承濕敏貼

濕敏救星！

大學科研實證全港首創*用抗濕敏薄膜專方舒緩濕敏不適，融合傳統中藥智慧與現代科技，幫你告別濕敏困擾！高度防水透氣0.027mm超薄膜設計，貼服度高，一貼即時止癢。低致敏性、無添加類固醇、塑化劑，通過皮膚刺激性及過敏性測試，適合敏感膚質人士。

七重功效認證#

抗紅熱反應

抑菌抗菌

加速傷口修復

舒緩紅脹及痕癢，無副作用

保濕

透皮吸收力佳

無皮膚刺激性

*指《中大中藥傳承 濕敏清膠囊》

#配方通過七重專業科研評估，包括抗紅熱反應評估、抑菌抗菌力評估、傷口修復力評估、舒脹止癢效果評估、保濕效果評估、透皮吸收效果評估、刺激性評估(Data on file)。