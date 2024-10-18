amJetso送中大中藥傳承濕敏貼

濕敏救星！
大學科研實證全港首創*用抗濕敏薄膜專方舒緩濕敏不適，融合傳統中藥智慧與現代科技，幫你告別濕敏困擾！高度防水透氣0.027mm超薄膜設計，貼服度高，一貼即時止癢。低致敏性、無添加類固醇、塑化劑，通過皮膚刺激性及過敏性測試，適合敏感膚質人士。
七重功效認證#
- 抗紅熱反應
- 抑菌抗菌
- 加速傷口修復
- 舒緩紅脹及痕癢，無副作用
- 保濕
- 透皮吸收力佳
- 無皮膚刺激性
*指《中大中藥傳承 濕敏清膠囊》
#配方通過七重專業科研評估，包括抗紅熱反應評估、抑菌抗菌力評估、傷口修復力評估、舒脹止癢效果評估、保濕效果評估、透皮吸收效果評估、刺激性評估(Data on file)。
銷售點:
香港萬寧及御藥堂網店: https://shorturl.at/FQNGR
送出獎品：中大中藥傳承濕敏貼（一盒）
建議零售價 $260
名額：30個
了解更多：每五個港人有一人有「濕敏」？ 全港首創外用抗濕敏專方《中大中藥傳承濕敏貼》無類固醇 一貼止痕
參加方法：
- 成為am730會員（用手機打開）
- 填妥表格
- like am730 Facebook專頁 及 健康 Facebook專頁
- like 中大中藥傳承Facebook專頁或追蹤中大中藥傳承 Instagram專頁