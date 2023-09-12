amJetso送利東街 X 山手作聯手推出限定奶皇月餅禮盒

灣仔利東街多年來致力為香港市民打造中秋歡度佳節的打卡聖地，從大月亮到7米高大白兔，還有安全、優美的LED火龍巡遊都深受港人及旅客的歡迎。今年，利東街特意呈獻盛大溫馨的「躍兔 ‧ 迎月」綵燈會，由即日至10月23日，在林蔭大道掛上逾800個吉祥喜慶造型的中式燈籠，將整個公共空間打造成浪漫燈籠海，讓大家與摰愛在漫天璀璨彩燈下，談笑暢聚，一同欣賞全年最美麗的月色。

此外，在中秋節當日（9 月29 日），郭氏功夫金龍醒獅團總教練郭文龍將率領其團隊，在利東街表演由LED燈製作而成的十八米長舞火龍，重現因疫情已暌違三年的珍貴中秋舞火龍傳統。大眾更可率先報名參與由團隊帶領的「舞龍文化體驗班」，親自體驗這種傳統技藝。

與此同時，利東街更於9月周末舉辦多項節慶活動，包括慈善手作市集、免費工作坊、音樂表演等，與大眾一同歡度佳節。為了倍大節日的歡樂氣氛，利東街更推出多個精彩禮遇，包括憑消費單據換領小彩燈、餐飲及消費現金券等，絕對不容錯過。

詳情介紹: 中秋好去處│灣仔利東街呈獻「躍兔‧迎月」綵燈會 大型浪漫燈海/18米LED火龍/過江龍甜品After You

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名額：20個

截止日期: 2023年9月18日