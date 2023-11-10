amJetso送麒麟一番搾和風餐具禮品

天氣漸涼，正好與三五知己或摯友相聚，品嚐著濃醇麥香的冰涼啤酒，享受悠閒愜意時光。今個秋日，麒麟一番搾啤酒與大家再赴「一番一會」之約，推出三款全新秋季禮品，當中兩款更是以楓葉、富士山秋色及日本丹頂鶴為設計主題的和式餐具禮品，絕美圖案設計令人愛不釋手，為您的餐桌歡聚更添儀式感之餘，更營造溫馨的秋日氣氛。全新推出的和風餐具禮品包括：「麒麟一番搾 · 啤酒罐型玻璃杯」、「麒麟一番搾 · 和風筷子套裝」及「麒麟一番搾·和風小碟」。

「麒麟一番搾 · 啤酒罐型玻璃杯」

罐形玻璃杯晶瑩剔透，不但保留了啤酒罐的外形線條，倒入金黃的啤酒後更能看到耀目的色澤，同時經斟倒過程令泡沫更豐盈細緻；用這款啤酒罐型玻璃杯飲啤酒，仿如手握一罐巨罐裝啤酒，為您帶來不一樣的啤酒享受。

「麒麟一番搾 · 和風筷子套裝」

備有兩對印有楓葉印花的筷子，一款採用漸變暗紅色配搭飄揚中紅橘色的楓葉，不禁令人聯想到置身於日本的賞楓景緻；另一款則用上柔和的漸變深藍色，襯托閃爍銀藍光的楓葉圖案，猶如夜幕下秋楓飄逸的景色，一套筷子帶出兩種截然不同的感覺。細緻之處落在套裝內的兩個筷子托，在亮白底色下，金黃色的楓葉更耀眼奪目。整套筷子套裝配上木製禮盒，感覺和暖樸實，盡顯和式美感。