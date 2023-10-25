amJetso送 Bomb Battle 「漆彈任務遊戲」四人玩樂套票

馬來西亞人氣沉浸式任務遊戲 Bomb Battle首度登陸香港，這個大受歡迎的高科技團隊遊戲體驗，於同類型互動體驗中開創先河，帶來耳目一新的全新感受。Bomb Battle結合現代科技、遊戲節目、動作電影和逃脫遊戲等元素，每場高科技戰略遊戲均挑戰玩家團隊在規劃、制訂策略和執行任務方面的能力。 登陸香港之際， Bomb Battle 特別推出兩項全新任務。在城市威脅（The City Threat）任務中，團隊成員將使出渾身解數，合力拆解對城市構成威脅的炸彈。至於突擊（The Assault）任務的玩家必須通力合作，努力尋找並阻止水泵爆炸，以免釋放毒素污染海洋。參加者必須在限時內制定策略，完成任務。萬一未能完成其中一個回合，參加者就會受到懲罰，接受彩色油漆的洗禮，而這一時刻亦會由GoPro相機記錄下來。