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2023-10-25 11:27:18

amJetso送 Bomb Battle 「漆彈任務遊戲」四人玩樂套票

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馬來西亞人氣沉浸式任務遊戲 Bomb Battle首度登陸香港，這個大受歡迎的高科技團隊遊戲體驗，於同類型互動體驗中開創先河，帶來耳目一新的全新感受。Bomb Battle結合現代科技、遊戲節目、動作電影和逃脫遊戲等元素，每場高科技戰略遊戲均挑戰玩家團隊在規劃、制訂策略和執行任務方面的能力。 登陸香港之際， Bomb Battle 特別推出兩項全新任務。在城市威脅（The City Threat）任務中，團隊成員將使出渾身解數，合力拆解對城市構成威脅的炸彈。至於突擊（The Assault）任務的玩家必須通力合作，努力尋找並阻止水泵爆炸，以免釋放毒素污染海洋。參加者必須在限時內制定策略，完成任務。萬一未能完成其中一個回合，參加者就會受到懲罰，接受彩色油漆的洗禮，而這一時刻亦會由GoPro相機記錄下來。

玩家可以選擇「漆彈任務計劃」或者「VIP任務計劃」，暢玩上述兩項專為香港而設的「任務」。兩個計劃的主要區別，在於VIP任務玩家將額外獲得一件限量版Bomber’s SeasonT恤和一杯有汽飲品，而倘若任務失敗的話，將會接受14公升的雙倍顏料懲罰！此外，所有隊伍均可免費獲贈數碼照片和漆彈任務遊戲片段以作留念。每場漆彈大戰全長60分鐘，玩家可全情投入精彩刺激的體驗，並與隊友一同攜手創造驕人成績，分享克服挑戰所帶來的興奮喜悅。

一文了解漆彈大戰遊戲Bomb Battle」詳請

送出獎品： Bomb Battle 「漆彈任務遊戲」四人玩樂套票 (總值約$3,000)

 (包括4人門票及每人獲限量版 Bomb Battle T 恤及cap帽和一杯有汽飲品)

名額：5

截止日期: 2023112

>>按此參加<<

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