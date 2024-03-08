amJetso送SAVVY亞洲特色‧鮑魚和牛四人分享套餐

集酒吧、酒廊及餐廳於一身的SAVVY，充滿型格情調和活力氛圍，從白天到晝夜呈獻各種亞洲美饌及特色燒烤，由總廚吳冠龍及團隊精心製作，融合亞洲鮮、活、適時風味與鐵板燒烤嘅精緻藝術，在繁囂的市中心為食客帶來無與倫比的餐饗體驗！
SAVVY推出全新的共享菜單，讓您與親朋好友分享美食，與眾同樂！SAVVY四人餐滋味紛陳，包括惹味多汁的印尼沙爹串、清爽的泰式海蝦柚子沙律、以及招牌「虹吸」泰式大頭蝦冬蔭功等。冬蔭功以虹吸咖啡壺方式創意呈現，載滿香料、香茅和香草的咖啡壺經過加熱及冷卻步驟，讓冬蔭功湯的香濃精萃發揮至極致，入口更濃郁香辣。菜單還獻上豐盛的主菜：鮮甜的大連活鮑魚、風味滿溢的鐵板燒挪威三文魚柳、以及澳洲M5和牛西冷，配以忌廉菠菜及扭扭薯條，必定讓您捧腹而回！
二人共享菜單則有奢華的北海道刺身級帶子、精緻的日式海蝦蔬菜拼盤、SAVVY特色雜菜湯，特別推薦鐵板印度香烤拼盤，由圓柱形印度土窯爐炮製，異國風味十足。另外亦有鮮嫩多汁的烤澳洲乳飼羊扒，以及令人難以抗拒的北印度香炸雜菜。而健康二人餐包括多款素食選擇，如新蟹肉餅、中式素肉餃子等，更可品嚐正宗北印度咖喱素菜拼盤配烤餅及印度飯，滋味滿足！
價格:
四人分享菜單 —港幣1,595
二人分享菜單— 港幣798
（另收加一服務費）
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SAVVY
地址:尖沙咀海港城廣東道23號太子酒店3樓
查詢及訂座電話：2113 6188