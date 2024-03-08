amJetso送SAVVY亞洲特色‧鮑魚和牛四人分享套餐

集酒吧、酒廊及餐廳於一身的SAVVY，充滿型格情調和活力氛圍，從白天到晝夜呈獻各種亞洲美饌及特色燒烤，由總廚吳冠龍及團隊精心製作，融合亞洲鮮、活、適時風味與鐵板燒烤嘅精緻藝術，在繁囂的市中心為食客帶來無與倫比的餐饗體驗！

SAVVY推出全新的共享菜單，讓您與親朋好友分享美食，與眾同樂！SAVVY四人餐滋味紛陳，包括惹味多汁的印尼沙爹串、清爽的泰式海蝦柚子沙律、以及招牌「虹吸」泰式大頭蝦冬蔭功等。冬蔭功以虹吸咖啡壺方式創意呈現，載滿香料、香茅和香草的咖啡壺經過加熱及冷卻步驟，讓冬蔭功湯的香濃精萃發揮至極致，入口更濃郁香辣。菜單還獻上豐盛的主菜：鮮甜的大連活鮑魚、風味滿溢的鐵板燒挪威三文魚柳、以及澳洲M5和牛西冷，配以忌廉菠菜及扭扭薯條，必定讓您捧腹而回！