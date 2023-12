amJetso送VirX威力士防病毒噴鼻劑

VirX威力士 令全家安心嘅隱形口罩:

✅專利技術「一氧化氮」,與人體內成份相同

✅美國科研實証有效減少99.9%呼吸道病毒*

✅保護功效長達8小時

✅有效預防各種上呼吸道感染

✅同類產品中,唯一有國際醫學學術期刊發表其功效⁺和完成第3期臨床試驗

✅安全有效,無副作用、無藥性,可長期使用

✅居家、旅行、公幹、前線工作必備

✅加拿大研發

*Based on A Virucidal Assay Report Issued by Independent USA Antiviral Research Institute

⁺Tandon, M., Wu, W., Moore, K., Winchester, S., Tu, Y. P., Miller, C., & Group, S. (2022). SARS-CoV-2 accelerated clearance using a novel nitric oxide nasal spray (NONS) treatment: A randomized trial. The Lancet Regional Health-Southeast Asia, 3, 100036.