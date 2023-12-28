amJetso送VirX威力士防病毒噴鼻劑

近期天氣轉冷，本港亦隨之進入呼吸道傳染病高發季節。想要預防傳染病，除了保障自己同家人健康，建立良好個人衛生習慣之餘，出街更要加強防護！
由今日開始，用VirX威力士防病毒噴鼻劑，只需輕輕一噴，即可為全家人形成保護屏障，預防流行病、傷風感冒及新型病毒，更安全有效、無副作用、無藥性，可長期使用，猶如戴上隱形口罩，既可以減少99.9％呼吸道病毒*，仲可以無憂無阻咁呼吸新鮮空氣！無論係返學返工定居家旅行都可以輕鬆預防病毒感染，全家人都用得，保護所有大人及小朋友！
VirX威力士 令全家安心嘅隱形口罩：
✅專利技術「一氧化氮」，與人體內成份相同
✅美國科研實証有效減少99.9％呼吸道病毒*
✅保護功效長達8小時
✅有效預防各種上呼吸道感染
✅同類產品中，唯一有國際醫學學術期刊發表其功效⁺和完成第3期臨床試驗
✅安全有效，無副作用、無藥性，可長期使用
✅居家、旅行、公幹、前線工作必備
✅加拿大研發
*Based on A Virucidal Assay Report Issued by Independent USA Antiviral Research Institute
⁺Tandon, M., Wu, W., Moore, K., Winchester, S., Tu, Y. P., Miller, C., & Group, S. (2022). SARS-CoV-2 accelerated clearance using a novel nitric oxide nasal spray (NONS) treatment: A randomized trial. The Lancet Regional Health-Southeast Asia, 3, 100036.