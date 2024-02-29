amJetso 送iSQUARE國際廣場「港玩港味」彈滑充氣樂園遊戲券

今個復活節，iSQUARE國際廣場由3月22日至4月7日呈獻巨型港式美食打卡充氣裝置「港玩港味」彈滑充氣樂園，樂園設有三大玩樂區域：地道美食歷奇之旅、美食街樂園及智脆菠蘿油迷宮，破天荒以本土特色小食打造一系列彈床裝置，當中包括巨大版「菠蘿油」、特大「港式熱奶茶」，還有各式各樣「放大版」的地道小食，如「雞蛋仔」、「格仔餅」、「蛋撻」和「魚旦」等，極度吸睛！此外，樂園內每個區域都佈滿不同鬥智鬥力的障礙及關卡，考驗小朋友的體能、平衡力和協調力，讓小朋友盡情放電外，家長們又可拍下超萌活潑時刻。三大玩樂區域提供嶄新IGable 的歷奇新體驗，挑戰一眾小朋友的滋味觸覺：
- 地道美食歷奇之旅 ─ 4米高巨萌「 港式熱奶茶」、「瑞士卷隧道」、「港式薯條獨木橋」
- 11米長巨型美食街樂園─以「懷舊冰室」為主題，經典「紅白藍雪糕車」、「巨萌障礙雪糕筒」，以及巨型炸爐內的「可愛港式炸脾陣」
- 全港首個5米闊「智脆菠蘿油迷宮」─ 經典的「菠蘿油」外型十分IGable
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「港玩港味」彈滑充氣樂園開放詳情：
日期：2024年3月22日至4月7日
時間：下午1時至7時
地點：iSQUARE國際廣場3樓
遊戲券換領方法：活動期間以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可換領遊戲券