amJetso 送iSQUARE國際廣場「港玩港味」彈滑充氣樂園遊戲券

今個復活節，iSQUARE國際廣場由3月22日至4月7日呈獻巨型港式美食打卡充氣裝置「港玩港味」彈滑充氣樂園，樂園設有三大玩樂區域：地道美食歷奇之旅、美食街樂園及智脆菠蘿油迷宮，破天荒以本土特色小食打造一系列彈床裝置，當中包括巨大版「菠蘿油」、特大「港式熱奶茶」，還有各式各樣「放大版」的地道小食，如「雞蛋仔」、「格仔餅」、「蛋撻」和「魚旦」等，極度吸睛！此外，樂園內每個區域都佈滿不同鬥智鬥力的障礙及關卡，考驗小朋友的體能、平衡力和協調力，讓小朋友盡情放電外，家長們又可拍下超萌活潑時刻。三大玩樂區域提供嶄新IGable 的歷奇新體驗，挑戰一眾小朋友的滋味觸覺：