一周後轉回舊校徽 中大校董會今開會討論

香港中文大學上周一更換新校徽引起極大迴響，相隔一周再有新發展。中大網站和社交平台昨晨突轉回用舊校徽，而上周一開設、介紹新校徽設計的專題網頁亦無法登入。身兼中大校董的立法會議員鄧家彪則歡迎校方轉回舊校徽，又認為事件反映管治架構出問題。中大回覆指，中大校董會今日會討論有關校徽的事項，會後如有最新資料再作公布。 中大上周一稱為迎接創校60周年，即日更換新校徽，當中除了「鳳凰」圖案不再沿用原有設計中的分割用色，簡化版更刪去「博文約禮」四字校訓，用於學校網站及社交平台，惟安排隨即引起爭議。新設計使用一周後，中大網站和社交平台昨晨突然轉回使用舊校徽，即重用分割用色並配以校訓的校徽。

中大網站昨仍保留上周公布新校徽設計的新聞稿，但文中連接介紹新校徽的專題網頁則無法登入。而介紹校徽演變和新校徽設計的短片仍保留在短片分享平台，未有被收起或刪除。 身兼中大校董的立法會議員鄧家彪歡迎校方的做法，指校徽受到所有與中大有關持份者的共同關注，是需要多些時間醞釀、討論是否需要更改，不應草率行事。他透露，中大校董會今日會討論校徽事宜。他又認為，事件反映管治架構出問題，管理層常跳過校董會作出決定，校董會架構亦未能與時俱進，需要跟進。 中大校長段崇智上周三曾發聲明，試圖為新校徽爭議「降溫」，稱衷心了解大家的憂慮，未來會加倍努力，繼續聽取意見，投入充分時間讓中大成員了解新設計，不會急切作出改動。中大昨回覆本報查詢時未再解釋恢復使用舊校徽的原因，僅指中大校董會今日會討論有關校徽的事項，會後如有最新資料再作公布。