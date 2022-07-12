一手居屋增折扣兼限用P按 都會大學：未補價居屋下壓大

居屋是市民置業階梯的重要一環。都會大學研究近期居屋第二市場(未補地價)和私樓價格走勢，發現疫情期間居屋第二市場價格在近兩年半錄得近一成跌幅，反而同期私樓價格平穩至微升。

都大預計居屋第二市場價格未來仍受利率和一手居屋定價機制影響。

都大研究團隊比較2010至2022年其大學編製的「都會居屋價格指數」(前稱「居屋公開價格指數」)和私人市場樓宇價格，數據顯示資助房屋和私樓價格一直攀升，「中原城市指數」升達1.37倍，「都會居屋價格指數」更升達2.78倍。

惟團隊再分析兩者自2020年1月至今年5月的成交和價格變化，發現居屋第二市場自2020年疫情開始，資助房屋價格走勢轉弱，跌幅為9.8%；反之同期「中原城市指數」升2.8%，私樓其他指數亦升0.7%至2.5%。

參與研究的都大人文社會科學院助理教授馬耀宗分析，由於樓價走勢放緩，加上新居屋折扣率增加，均令居屋第二市場吸引力下降；疫情對基層和中層收入影響較大，亦影響其購買力。他預計，未來居屋第二市場價格仍受利率和未來一手居屋定價機制影響，尤其是居屋按揭僅用「P按」(最優惠利率按揭)，利率影響仍未完全反映；如最優惠利率上升，對居屋市場影響會更大。

都大人文社會科學院院長鄺志良補充，居屋第二市場價格變化反映市場供求結果，為免居屋價格與私樓脫軌，當局毋須過分規管；而容許居屋買家使用H按，交可為業主提供更多「上會」選擇，有利活化居屋市場成交。惟他認為，政府可作適度規管，如延長禁售期，令市場了解資助房屋並非投機品。