一文看清港鐵疫下支援市民出行措施

疫情間全港市民互助互持 同心前行

港鐵提供適切支援 照顧大眾出行所需

儘管疫情嚴峻，但部分市民仍需外出服務大眾，例如醫護人員、建造業工人、清潔工人、超市職員及食肆員工等。作為鐵路服務營運者，港鐵一直秉承社會責任，推出各項應對及支援措施以配合市民出行所需，包括車費優惠、支援醫護人員，甚至於站內設疫苗接種中心，足見港鐵不遺餘力地與市民共同抗疫。

1.車費優惠及彈性票務安排，配合乘客出行模式

延續「程程3.8%車費回贈」至2023年1月1日

延長於今年1月25日至3月31日內到期的港鐵都會票之有效日期

送出$50港鐵車站商店電子購物現金券予持有今年2月份全月通加強版之乘客

2.加強防疫，乘客搭得安心又放心

獲香港品質保證局頒發「衛生抗疫措施認證」

於車站及車廂噴塗「納米銀二氧化鈦」殺菌塗層，採用多款智能機械人作徹底清潔及消毒

加密更換及清洗車站空調系統的隔塵網，並加強抽入新鮮空氣，令空氣更流通

3.免費車票支援醫護人員出行

免費提供1萬張港鐵都會票予醫護人員

每星期送贈約3千張機場快綫車票予在亞洲國際博覽館社區治療設施和北大嶼山醫院香港感染控制中心工作的醫護人員

4.支援車站商店租戶，便利乘客隨行隨買