一級文物「番禺神樓」文探知館展出 營造概念與現代MiC建築法概念相近

香港文物探知館正展出由國家文物局、澳門特別行政區政府社會文化司和發展局合辦的「同一屋簷下：嶺南傳統建築源流與藝術」，展覽有不少重點展品，其中以首次在香港展出的國家一級文物「番禺神樓」最為突出，「番禺神樓」的「先裝後嵌」（即在場外預先製造構件，並以簡單的工序現場組裝）及組件可重複使用的營造概念，與現代的「組裝合成」（MiC）建築法概念相近。 「番禺神樓」有百多年歷史 「番禺神樓」由番禺崗尾社石樓鄉陳氏族人於宣統元年（1909年）出資製造，是國家一級文物，曾用於崗尾社十八鄉一年一度於洪聖神誕舉行的「洪聖王出會」活動，是廣東地區現存規模最大和最精美的木雕工藝品。

「番禺神樓」猶如「組裝合成」先導者 「番禺神樓」猶如「組裝合成」的先導者。在設計方面，五米高的神樓分拆成166個木構件，每個構件均以設計精妙的榫卯連接，以簡單工序便可組裝整座神樓，令神樓可以在出會活動前後搭建及拆卸。 工匠為神樓構件預製八個樟木箱儲存 工匠營造神樓時，已為神樓構件預製八個樟木箱儲存，並以數字或文字識別木箱儲存的構件，例如「撥呼雲月」、「企陽花」、「拱頂鰲魚」、「橫眉」、「龍柱」、「人物柱」等。神樓構件和儲存木箱的設計已考慮到神樓在使用後，需要拆卸、裝箱、儲存、再組裝使用。這種「先裝後嵌」及組件可重複使用的營造概念，與「組裝合成」建築法可說是無獨有偶。