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2024-01-21 15:50:22

一級文物「番禺神樓」文探知館展出 營造概念與現代MiC建築法概念相近

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國家一級文物「番禺神樓」首次在香港展出。

國家一級文物「番禺神樓」首次在香港展出。

香港文物探知館正展出由國家文物局、澳門特別行政區政府社會文化司和發展局合辦的「同一屋簷下：嶺南傳統建築源流與藝術」，展覽有不少重點展品，其中以首次在香港展出的國家一級文物「番禺神樓」最為突出，「番禺神樓」的「先裝後嵌」（即在場外預先製造構件，並以簡單的工序現場組裝）及組件可重複使用的營造概念，與現代的「組裝合成」（MiC）建築法概念相近。

「番禺神樓」有百多年歷史

「番禺神樓」由番禺崗尾社石樓鄉陳氏族人於宣統元年（1909年）出資製造，是國家一級文物，曾用於崗尾社十八鄉一年一度於洪聖神誕舉行的「洪聖王出會」活動，是廣東地區現存規模最大和最精美的木雕工藝品。

「番禺神樓」由166個木構件組成，可搭可拆，與現代組裝合成（MiC）建築概念異曲同工。 「番禺神樓」由166個木構件組成，可搭可拆，與現代組裝合成（MiC）建築概念異曲同工。

「番禺神樓」猶如「組裝合成」先導者

「番禺神樓」猶如「組裝合成」的先導者。在設計方面，五米高的神樓分拆成166個木構件，每個構件均以設計精妙的榫卯連接，以簡單工序便可組裝整座神樓，令神樓可以在出會活動前後搭建及拆卸。

工匠為神樓構件預製八個樟木箱儲存

工匠營造神樓時，已為神樓構件預製八個樟木箱儲存，並以數字或文字識別木箱儲存的構件，例如「撥呼雲月」、「企陽花」、「拱頂鰲魚」、「橫眉」、「龍柱」、「人物柱」等。神樓構件和儲存木箱的設計已考慮到神樓在使用後，需要拆卸、裝箱、儲存、再組裝使用。這種「先裝後嵌」及組件可重複使用的營造概念，與「組裝合成」建築法可說是無獨有偶。

發展局局長甯漢豪與嘉賓參觀國家一級文物「番禺神樓」。

發展局局長甯漢豪與嘉賓參觀國家一級文物「番禺神樓」。

神樓儼如宮殿縮影

神樓包涵極為豐富的歷史、文化、建築和藝術訊息，儼如宮殿縮影，嚴格遵從中式傳統建築的形制，例如以中為尊、左右對稱等，並集合多種藝術工藝手法，包括圓雕、鏤通雕、高浮雕、淺浮雕、髹漆貼金，以及結合眾多戲曲場景、民間傳說、吉祥圖案等，展示出豐富的中華傳統文化精髓。這與現代「組裝合成」建築法中講求「多工合成」，可說是異曲同工。

同一屋簷下：嶺南傳統建築源流與藝術展覽展期至6月

「同一屋簷下：嶺南傳統建築源流與藝術」展覽正在文探知館舉行，展期至今年6月2日，免費入場。深入探討嶺南傳統建築的源流和蘊含的深厚文化及藝術底蘊，時空跨度廣闊，從秦漢時期中原磚瓦傳入嶺南，以至明清兩代嶺南傳統建築特色的「三雕（石雕、磚雕、木雕）、二塑（陶塑、灰塑）、一畫（壁畫）」的形成。在同一屋簷下，這些傳統建築既訴說粵港澳三地的歷史，也見證嶺南與中原地區一脈相承的文化傳統。

「同一屋簷下：嶺南傳統建築源流與藝術」展覽於香港文物探知館至出，展期至今年6月2日，免費入場。 「同一屋簷下：嶺南傳統建築源流與藝術」展覽於香港文物探知館至出，展期至今年6月2日，免費入場。 「同一屋簷下：嶺南傳統建築源流與藝術」展覽於香港文物探知館至出，展期至今年6月2日，免費入場。 「同一屋簷下：嶺南傳統建築源流與藝術」展覽於香港文物探知館至出，展期至今年6月2日，免費入場。 「同一屋簷下：嶺南傳統建築源流與藝術」展覽於香港文物探知館至出，展期至今年6月2日，免費入場。 「同一屋簷下：嶺南傳統建築源流與藝術」展覽於香港文物探知館至出，展期至今年6月2日，免費入場。 「同一屋簷下：嶺南傳統建築源流與藝術」展覽於香港文物探知館至出，展期至今年6月2日，免費入場。
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