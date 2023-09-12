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2023-09-12 19:03:00

七一刺警｜擬展示國殤之柱直幡　法律博士內地生承認煽動罪囚半年

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七一刺警｜擬展示國殤之柱直幡，法律博士內地生承認煽動罪囚半年。(資料圖片／蘇文傑攝)

一名來自內地的中大法律博士生，涉於今年六四期間，打算在銅鑼灣展示國殤之柱直幡，她承認煽動罪，判監半年。23歲被告曾雨璇今（12日）由囚車押送至西九龍裁判法院判刑。

法律博士內地生被告在六四前被捕

案情指出，丹麥雕塑家高志活今年5月，在網上發起在世界各地展示國殤之柱直幡。被告曾雨璇5月8日至6月1日期間，透過民運人士周鋒鎖，從美國寄出一幅9米乘3米的直幡後，聯絡網媒並稱會在六四當日在銅鑼灣圓形天橋「快閃」展示。曾雨璇其後在六四之前被捕。

 

七一刺警｜擬展示國殤之柱直幡，法律博士內地生承認煽動罪囚半年。(資料圖片)

裁判官：直幡內容容易挑起情緒

主任裁判官羅德泉判刑時指，被告並非始作俑者，直幡內容沒有鼓吹暴力，但高志活具知名度和號召力，是有影響力人物，而行動具國際性，世界各地的參與者互相呼應，產生集體影響；又指被告選擇在「敏感日子」的鬧市中展示直幡，有增強宣傳效果，也較一般日子展示的影響力更強，且直幡內容尖銳，會引起志同道合的人共鳴，容易挑起情緒。

羅德泉又稱，被告行動有周詳部署，行動前有作實地視察，事前亦有訂住酒店，假扮遊客作掩飾。他續指，煽動罪為防範性質罪行，若防範失效，整個社會將承受嚴重後果，故需判阻嚇性刑罰，以判囚9個月為起點，因她認罪而減刑至6個月。

此外，女被告另於今年1月1日，涉嫌在銅鑼灣悼念2021年時七一刺警案的自刎疑兇梁健輝，早前被控一項煽動罪，現已獲控方撤控。

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