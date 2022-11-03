七人欖球賽｜5條散場巴士往蘭桂坊旺角等地　銅鑼灣一連3日有封路改道 (附列表)

新巴城巴在七人欖球賽比賽完結後會開辦25R及930R線，分別前往中環及荃灣等地。(新巴城巴提供)

香港國際七人欖球賽明日(4日)起一連3日舉行，運輸署提醒市民掃桿埔及銅鑼灣在未來3日，將實施特別交通及運輸安排。每日比賽結束後，巴士公司將開辦5條特別巴士路線，並視乎客量及在場交通情況開出。

七人欖球賽｜散場巴士服務

巴士公司會在比賽結束時，會提供5條特別巴士路線，包括經西灣河往耀東邨的2R線、經筲箕灣往小西灣的8R線、經金鐘、蘭桂坊和中環碼頭一帶的25R線、經紅隧往旺角的117R線，以及經西隧往荃灣愉景新城的930R線；各條路線會視乎客量及在場交通情況開出。