七人欖球賽｜5條散場巴士往蘭桂坊旺角等地　銅鑼灣一連3日有封路改道 (附列表)

香港國際七人欖球賽明日(4日)起一連3日舉行，運輸署提醒市民掃桿埔及銅鑼灣在未來3日，將實施特別交通及運輸安排。每日比賽結束後，巴士公司將開辦5條特別巴士路線，並視乎客量及在場交通情況開出。
七人欖球賽｜散場巴士服務
巴士公司會在比賽結束時，會提供5條特別巴士路線，包括經西灣河往耀東邨的2R線、經筲箕灣往小西灣的8R線、經金鐘、蘭桂坊和中環碼頭一帶的25R線、經紅隧往旺角的117R線，以及經西隧往荃灣愉景新城的930R線；各條路線會視乎客量及在場交通情況開出。
七人欖球賽｜封路期間巴士及小巴線改道
運輸署表示，多條巴士路線將在指定時間內改道，配合有關封路措施：
- 城巴5B線、新巴8H線比賽期間改為循環線，並由11月4日約18:30、11月5日約17:30及11月6日約18:45起，不經加路連山道及東院道
- 過海隧巴678線往上水方向，會由東院道改為高士威道維多利亞公園外開出
- 過海隧巴936及936A線往銅鑼灣方向，會由東院道改經加路連山道；往葵涌方向則由棉花路改為摩頓台灣景樓外開出
- 銅鑼灣道南行聖保祿醫院對面(11、23B、25A、26、63和108線除外)，以及禮頓道西行近加路連山道的巴士站會暫停使用
- 專綫小巴14M及30線、居民巴士HR51線往銅鑼灣方向，將由連道改經黃泥涌道；專綫小巴14M線往渣甸山、居民巴士HR51線往跑馬地方向，將由連道改經黃泥涌道
- 過海隧巴601及680線往金鐘方向，11月4日約18:30、11月5日約17:30及11月6日約18:45起，由禮頓道改經告士打道
七人欖球賽｜掃桿埔及銅鑼灣封路安排
- 11月4日約13:30、11月5日約09:00及11月6日約07:30起至當日比賽結束，介乎禮頓道與棉花路之間的一段加路連山道及部分希慎道西行會封閉
- 11月4日約18:30、11月5日約17:30及11月6日約18:45起，加路連山道、東院道、東院道支路、棉花路、部分銅鑼灣道北行、連道及開平道會封閉，直至人群散去及道路重新開放通車為止
警方今日(3日)指出，香港大球場正門外的東院道，如有需要將封閉半條行車線。如有需要，持有香港欖球總會發出許可證的旅遊巴士，可經大球場徑隧道進入香港大球場。