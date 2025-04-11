七大展覽會議月底舉行 貿發局：集中展期締造協同效應

復活節後香港將有多個展會同時舉行！貿發局於本月下旬舉行7項涵蓋時尚生活產品及授權領域的活動，包括禮品及贈品展、時尚家品及家紡展、時裝節等；七大展覽和會議預期迎來自超過30個國家及地區、約6,000家展商。有展商利用製衣廠的碎布再造成為筆，以推廣環保意念。貿發局相信活動可為香港文創產業界打造連接中國及國際市場的橋樑。

7項盛事包括4月27至30日在會展舉行的香港禮品及贈品展、香港時尚家品及家紡展(Home InStyle)及香港時裝節(Fashion InStyle)；以及在亞博館舉辦的香港國際印刷及包裝展和香港奢侈品包裝展；而4月28至30日香港國際授權展及亞洲授權業會議則會在會展舉行。