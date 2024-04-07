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本地
2024-04-07 16:20:00

七成不適切居所住戶不願住中轉屋 地點遠 不滿意環境

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關注安置政策連線調查發現，受政府執法影響的不適切居所居民，若遇政府執法取締居所，七成不願入住中轉屋。

關注安置政策連線調查發現，受政府執法影響的不適切居所居民，若遇政府執法取締居所，七成不願入住中轉屋。

政府擬取締本港劣質劏房，目前的安置政策下，租戶因為屋宇署執法致無家可歸，可暫時入住屯門的中轉屋或臨時收容中心，團體「關注安置政策連線」調查發現，遇到政府部門執法後，68.8%不願意入住「屯門寶田邨臨時收容中心及中轉屋」；69%指地點偏遠、六成指影響工作或上學等生活。團體倡以閒置公屋單位作安置。

中轉屋地點偏遠影響返工返學

團體以問卷訪問多區不適切居所的居民，收回約100份問卷。近七成人不願意入住收容中心，大部分人認為地點偏遠影響日常生活。不會入住臨時收容中心的受訪者中，有接近八成受訪者都會選擇重新搬遷到不適切居所居住，當中以劏房(34%)最多，其次天台屋(22.6%)、工廈(15.1%)。對臨時收容中心，除地點外，近85%對於中心內的環境設施不滿意。

 

 

關注安置政策連線調查發現，受政府執法影響的不適切居所居民，若遇政府執法取締居所，七成不願入住中轉屋。 關注安置政策連線調查發現，受政府執法影響的不適切居所居民，若遇政府執法取締居所，七成不願入住中轉屋。

倡本港五大區域各設中轉屋

團體建議房屋署在善用社會資源的原則下，試行推出較不受歡迎的公屋空置單位轉為臨時收容中心及中轉房屋，讓居民多一個被安置在屯門區以外的選擇；屋宇署可與房屋局協調，預留適量簡約公屋及過渡性房屋作中轉房屋用途。長遠而言，團體為政府於本港五大區域(如新界東，新界西，九龍東，九龍西，香港島)設置中轉房屋單位，解決居民獲安置在鄰近社區的需要。

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