七成受訪者反對8月推行垃圾徵費 逾四成市民贊成擱置

垃圾徵費未來走向或下周揭盅，政府將於下周在立法會環境事務委員會交代「先行先試」計劃的意見。有調查發現，七成受訪者反對8月如期推行垃圾徵費，逾四成人更認為要擱置計劃。若政府要施行徵費，近半受訪者認為應在「2026年或以後」實施。

香港研究協會於本月14至21日，訪問了1,062名18歲或以上市民，了解他們對垃圾徵費等民生議題的意見。就垃圾徵費方面，有七成受訪者表示「不支持」8月如期實施垃圾徵費，稱「支持」的僅佔16%。如要調整收費計劃，43%市民認為應擱置計劃；認為要「推遲實施時間」及「調整收費方式」的則分別佔18%及16%。