七成受訪者反對8月推行垃圾徵費 逾四成市民贊成擱置

垃圾徵費未來走向或下周揭盅，政府將於下周在立法會環境事務委員會交代「先行先試」計劃的意見。有調查發現，七成受訪者反對8月如期推行垃圾徵費，逾四成人更認為要擱置計劃。若政府要施行徵費，近半受訪者認為應在「2026年或以後」實施。
香港研究協會於本月14至21日，訪問了1,062名18歲或以上市民，了解他們對垃圾徵費等民生議題的意見。就垃圾徵費方面，有七成受訪者表示「不支持」8月如期實施垃圾徵費，稱「支持」的僅佔16%。如要調整收費計劃，43%市民認為應擱置計劃；認為要「推遲實施時間」及「調整收費方式」的則分別佔18%及16%。
近半認為應在「2026年或以後」實施
若政府要如期實施徵費，48%受訪者認為應在「2026年或以後」實施；認為在「2025年」的則有12%。協會認為，調查結果顯示市民對垃圾徵費計劃如期實施持保留態度。
另外，調查亦了解市民對「走塑」的看法。結果顯示，四成受訪者表示非塑膠即棄餐具的體驗較塑膠餐具「變差」；認為「變好」的僅佔12%，反映不少市民對非塑膠即棄餐具的接受程度仍有待提高。
物管公司︰措施加重工作量
柴灣連翠邨是先行先試計劃的其一個試點，其物業管理董事總經理潘建良昨在電台表示，邨內僅兩成多居民用指定袋，清潔工須額外花時間再用指定袋包垃圾，變相加重工作量，導致物管公司成本增加。
他建議，政府推行時可以考慮補貼物管公司。被問到是否同意如期在公屋推行收費安排，潘建良認為要再作考慮，政府亦要清楚說明如何計算相關的費用。