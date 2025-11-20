七旬婦內地旅遊不適，回港求醫後不治，死因庭裁定死於自然

一名71歲婦人2023年在東莞旅遊時不適，在當地醫院診斷為心臟主動脈剝離。婦人回港到北區醫院求醫，同日晚上離世。死因裁判庭今日裁定婦人是死於自然，家屬指會繼續跟進事件，考慮投訴涉事人員。

事主陳鶯鶯前年12月18日在東莞旅遊時感到腹痛，晚上6時回港求醫，當晚11時在北區醫院不治。專家證人、瑪麗醫院急症室榮譽顧問梁令邦供稱，死者因心臟急性主動脈剝離身亡，若當時經及時治療，存活率可高達80%。但北區醫院醫生當時初步懷疑事主患心肌梗塞，似乎沒有考慮主動脈剝離的可能，事主在2.5小時後下肢癱瘓，醫生才安排作大動脈掃描檢查。