七旬婦內地旅遊不適，回港求醫後不治，死因庭裁定死於自然

一名71歲婦人2023年在東莞旅遊時不適，在當地醫院診斷為心臟主動脈剝離。婦人回港到北區醫院求醫，同日晚上離世。死因裁判庭今日裁定婦人是死於自然，家屬指會繼續跟進事件，考慮投訴涉事人員。
事主陳鶯鶯前年12月18日在東莞旅遊時感到腹痛，晚上6時回港求醫，當晚11時在北區醫院不治。專家證人、瑪麗醫院急症室榮譽顧問梁令邦供稱，死者因心臟急性主動脈剝離身亡，若當時經及時治療，存活率可高達80%。但北區醫院醫生當時初步懷疑事主患心肌梗塞，似乎沒有考慮主動脈剝離的可能，事主在2.5小時後下肢癱瘓，醫生才安排作大動脈掃描檢查。
事主因病情惡化離世
裁判官今日總結證供，稱家屬與醫生當晚9時46分進一步會面，屬於關鍵時間。根據北區醫院急症室醫生鄭志翀的證供，家屬當時首次披露事主心臟大動脈有問題，院方改以大動脈方向診治及檢驗，但事主未及做手術，就因病情惡化離世。
裁判官引導陪審團表示，若認為事主死於身體自然產生的疾病，「無論中間發生咩事」，都應該裁定死於自然。如果在相對可能性標準下未從證據達成結論，便可作出存疑裁決。
陪審團退庭商議後一致裁定事主死於自然，裁判官指希望將來醫學和科技進步，可找出快速確診心臟主動脈剝離的方法，從而對症下藥。