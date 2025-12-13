熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 網上熱話 聖誕2025 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-12-13 10:53:00

七旬清潔工疑收垃圾被控亂拋垃圾　食環署三個月後撤控

分享：
拾平台稱，私樓清潔工處理垃圾袋過程中，因大廈可能未有提供暫存垃圾袋的空間，故會暫時擺放垃圾袋於街道上。圖並非為涉事地區。（拾平台fb圖片）

拾平台稱，私樓清潔工處理垃圾袋過程中，因大廈可能未有提供暫存垃圾袋的空間，故會暫時擺放垃圾袋於街道上。圖並非為涉事地區。（拾平台fb圖片）

一名七旬清潔工人懷疑在收集垃圾期間，遭食環署票控亂拋垃圾。關注拾荒者及清潔工的組織「拾平台」指在前日(12月11日)，事主接獲由食環署寄來的回覆信函，通知已撤銷控罪。

「拾平台」發文指9月接獲一名71歲清潔工人求助，其每日工作需要將尖沙咀區一帶的私人大廈及店舖收集垃圾，集中於同一位置，事主於該地區範圍從事清潔工作30多年從未棄置垃圾於街頭，以往亦未曾被票控亂拋垃圾；事主當天把部分已紮好的垃圾放在大廈門前地上，正想進入大廈取出手推車帶走垃圾時，遭一名食環署便衣督察票控「亂拋垃圾」。

adblk5

 

拾平台稱，私樓清潔工處理垃圾袋過程中，因大廈可能未有提供暫存垃圾袋的空間，故會暫時擺放垃圾袋於街道上。圖並非為涉事地區。（拾平台fb圖片） 關注拾荒者及清潔工的組織「拾平台」周四在網上發文，指上周接獲一名71歲清潔工人求助，其每日工作需要將尖沙咀區一帶的私人大廈及店收集垃圾集中於同一位置，事主於該地區範圍從事清潔工作30多年從未棄置垃圾於街頭，以往亦未曾被票控亂拋垃圾；事主當天準備運往垃圾收集站，其間把部分已收集好的垃圾放在大廈門前地上，正想進入大廈取出手推車帶走垃圾時，遭一名食環署便衣督察票控「亂拋垃圾」。 「拾平台」今日代表事主表示，現時食環職員已聯絡他準備約見，希望透過聆聽與對話，了解事件脈絡源由，事主現時不接受任何訪問，期望社會各界給予空間，現階段不會作出任何回應。

食環：部分個案涉不負責任清潔工將垃圾丟棄後巷

食環署當時回覆傳媒查詢稱，正安排與當事人見面，如果確認對方當時並非亂拋垃圾，可考慮撤銷定額罰款通知書；又指涉事地點為尖沙咀厚福街，是該區的衞生黑點之一，在2023年至今收到32宗亂拋垃圾的投訴，發出52張定額罰款通知書，部分個案涉及一些不負責任的垃圾清潔工人，將垃圾丟棄於後巷等。

雖然食環署已撤銷票控，「拾平台」指署方如果不修正「定額罰款」執法前指引，全港所有負責私人大廈的自僱清潔工友，仍會面對被票控的可能。平台指事件關乎公眾利益，會繼續與清潔工會組織成員持續跟進，期望能夠與署方商討。

黃雨紅雨黑雨｜雨量標準及應對方法（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜黃雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜紅雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜黑雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜紅/黑色暴雨警告信號發出時，特別注意事項。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜紅/黑色暴雨警告信號發出時，特別注意事項。（am730製圖）

ADVERTISEMENT

👇登記送Uniqlo聖誕暖「粒粒」保溫杯👇

ad

 
 