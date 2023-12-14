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2023-12-14 18:45:00

七旬翁涉非禮襲擊兩孫女囚4年7個月　行為包括「下體磨私處」及叉頸舉高

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七旬翁涉非禮襲擊兩孫女囚4年7個月，行為包括「下體磨私處」及叉頸舉高。

七旬翁涉非禮襲擊兩孫女囚4年7個月，行為包括「下體磨私處」及叉頸舉高。(資料圖片／李睿哲攝)

一名74歲保安員，涉自2014年起8年間，多次侵犯兩名當時年約8至17歲的孫女，又因爭執而向孫女叉頸及將其舉高至雙腳離地10厘米，至去年5月兩孫女終揭發事件。涉案保安員早前承認虐兒、非禮等共5罪，周四（14日）於區域法院被判囚4年7個月，暫委法官判刑時斥，被告視兩名事主為「性玩具」，可隨手把玩，又指被告是兩名事主的祖父，但卻令家中變成「恐怖屋」，變得恐怖；暫委法官另讚揚兩名事主有勇氣揭發事件，是「自己的英雄」。

家人斥受害人「家醜不應外傳」

74歲被告以代號「W.Z.W.」代表，他報稱任職保安員，承認一項故意襲擊導致兒童受到傷害、3項非禮及1項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指被告於2014年至2022年5月6日，虐待和兩度非禮當時約8至15歲的X；以及於2014年至2022年5月10日期間，非禮和襲擊Y造成她身體傷害，Y當時約10至17歲。

案情引述現年17歲X的創傷報告透露，她曾將被告行為告知父母，但父親表示，這為被告表達愛意的方法，他與祖母供養兩姊妹，X卻不懂感恩，又說家醜不應外傳；X因此感到困惑，不知應否報警，小時候曾萌生自殺念頭，現在不時回想起被告威脅她的畫面及聲音。

姊姊Y則自覺很「污糟」，擔心將來伴侶不會接受她 ，亦覺得所有父系親屬均保護被告，部分親屬更要求她撤銷針對被告的法律程序。兩姊妹在成長過程中相依為命，覺得家並非安全的地方，經常流連社區中心和圖書館，甚至因害怕與異性相處，並選擇入讀女校。

暫委法官讚揚事主有勇氣

暫委法官勞潔儀判刑指，本案無疑是其中一宗最嚴重的同類事件，被告與兩名孫女年齡差距約50年，負有託管責任，卻長年侵犯她們，違反誠信。

勞官指，被告強行以螺絲批撬門偷窺Y洗澡，侵犯她私隱和尊嚴，行為「非常恐怖」；被告又指插X私處，用陽具磨擦她私處，其間面露笑容評價X身體。暫委法官續指，被告是X及Y的祖父，但卻令家中變得恐怖，X及Y在家不能熟睡，每一刻均擔心受到侵犯，令家中變為「恐怖屋」。

法官考慮所有因素後，終判被告入獄4年7個月，並促社署和房署盡力向兩姊妹提供協助，並批評兩姊妹家人無履行職責，應好好作出彌補；法官另讚揚兩名事主有勇氣揭發事件，是「自己的英雄」。

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