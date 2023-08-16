三成半爽膚水含1至4種歐盟限用致敏香料 3款酒精濃度高於10%一款達34%

爽膚是護膚的基本步驟，亦是不少女生每天必做「例行公事」。消委會早前調查市面上25款爽膚水，發現逾三成半樣本(9款)分別檢出1至4種歐盟限用的致敏香料，並超出歐盟上限。另有10款樣本檢出酒精(乙醇)，當中3款樣本的酒精濃度高於10%，1款更檢出34%酒精；經常使用高濃度酒精的產品有機會加速皮膚水分的流失，令皮膚變得乾燥。消委會建議市民，潔面和護膚的程序適量便可，不要過度潔面或使用爽膚水，以免失去皮膚原有的油脂保護，增加過敏風險。

消委會測試常見於爽膚水的有害物質含量，包括致敏香料及防腐劑，並檢測樣本的酸鹼度及酒精含量和檢視樣本的標籤資料。25款樣本售價介乎69至470元，容量由100至250毫升，即每毫升由0.35至3.92元，價格相差逾10倍。

13款獲五星評級

測試結果發現13款樣本，獲五星最高整體評級，包括「 APIVITA」、「BIOSSANCE」、「CAUDALIE」、「Cetaphil」、「Etude」、「Kiegl's」、「SEPHORA」、「Glycel」、「Joseristine」、「The Ordinary 」、「AHC」、「Hada Labo 肌研」及「freeplus(Kanebo)」。它們均未有檢出致敏香料及防腐劑；該等樣本每毫升的價格由0.45至3.92元；不論價格高低，消費者皆有好的選擇。

雖然全部樣本沒有驗出禁用香料，但有三成半樣本分別檢出1至4種歐盟限用的致敏香料，其檢出量超出歐盟《化妝品法規》需要作出標示的上限。當中「Origins」的「淨肌控油活膚水」為唯一驗出4種致敏香料；「Bobbi Brown」的「水盈礦物保濕水」及「Collagen by Watsons」的彈潤保濕美膚水」均驗出3種致敏香料。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀表示，不少護膚產品包括爽膚水都會添加香料，以增產品香氣，但亦增加潛藏致敏危機。她續指，海外有研究指出，香料過敏會令人出現短暫泛紅、痕癢和皮膚刺激，甚至引起接觸性過敏反應如出現紅斑、皮膚腫脹。然而，上述樣本中，有3款並未有在包裝上標示含有關致敏物，有皮膚敏感的消費者或會誤用，相關產品資料和測試結果已交予海關跟進。

高濃度酒精或令皮膚水分加快流失

另外，不少爽膚水產品會加入酒精(乙醇)，使用後可令皮膚感覺清爽，同時酒精亦具抗菌作用。是次測試有10款，共四成樣本檢出乙醇，檢出量由0.0061%至34%。當中有3款樣本的乙醇含量較高，分別為34%、16%及14%。

譚鳳儀提醒，高濃度的酒精有機會加速皮膚中天然水分的流失，同時亦會溶解保護皮膚的油脂，令皮膚變得乾燥，甚至增加皮膚敏感的機會；患濕疹人士使用後，更有機會誘發濕疹或情況加重的風險。