三間中學韶關交流團爆腸胃炎 涉事酒樓否認提前出餐

其中一間懷疑涉事餐廳韶關旺景軒酒樓，負責人梁先生接受傳媒查詢時表示，當地政府部門已到餐廳巡檢及抽樣，指初步調查涉及諾如病毒，但未必在餐廳感染(網上圖片)

衞生防護中心公布先後有3間參與廣東韶關交流團的中學，有師生出現腸胃炎徵狀。3間學校是沙田官立中學、位於葵涌的樂善堂顧超文中學以及東華三院陳兆民中學，共52名師生出現急性腸胃炎徵狀。流行病學調查顯示，3個交流團的師生曾於相同餐廳用膳，中心未能排除部分患者可能經進食受污染的食物而感染。

其中一間懷疑涉事餐廳韶關旺景軒酒樓，負責人梁先生接受傳媒查詢時表示，當地政府部門已到餐廳巡檢及抽樣，指初步調查涉及諾如病毒，但未必在餐廳感染，「現在初步結果就是諾如病毒，具體是在香港感染或者廣東省感染，這個首先初步可以排除是餐飲造成」，他強調要等有具體結果後才公布進一步消息，餐廳目前仍有營業。

他表示留意到有報道引述學生指控餐廳環境衛生差，但稱與事實不符，如並非新聞報道所述的吃午餐，而是晚餐。對於有報道指餐廳提前準備食物、有餸菜是冷的，梁先生否認，又說餐廳有監控錄像，在要求起菜後才開始煮。

朱國強促教育局嚴肅處理

教育界立法會議員朱國強表示，涉事交流團包括公民與社會發展科內地考察，以及中學生主題式內地交流計劃，均由教育局主辦，旅行社或遊學機構承辦，接待及學校聯繫由教育局與承辦機構負責，亦有招標程序。朱國強說，過往亦有內地交流團出現師生不適，但今次涉事3間學校、同一行程、人數較多，情況少見。他促請教育局嚴肅處理，如果證實承辦單位安排上有疏忽，或到訪衛生環境欠佳的餐廳，應該負上責任，當局亦可以考慮引入記分制，將表現欠佳的承辦機構剔出名單。