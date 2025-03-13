韶關交流團爆腸胃炎｜醫生料學生出發前在港感染　只需少量病毒粒子已可傳播諾如病毒

有3間參與廣東韶關交流團的中學師生出現腸胃炎徵狀，曾到當地同一間酒樓用膳。教育局表示暫時沒有證據顯示與考察團安排的膳食有關，有醫生預料師生在出發前，已在香港感染病毒。
感染及傳染病醫學會會長林緯遜今早於電台節目表示，有學生於到達當地時已出現腸胃炎徵狀，估計他們在香港已經感染病毒。他指出諾如病毒今年在全球多個地方的活躍度增加，只需少量病毒粒子已可傳播諾如病毒，例如透過嘔吐物造成短距離空氣傳播。他舉例如有學生在旅遊巴上嘔吐，可打開車窗，保持空氣流通。他提醒使用酒精搓手液不能有效殺死諾如病毒，建議用水及番梘洗手會更有效。
立法會議員鄧飛在同一節目表示現時有足夠的指引，教師或教學助理與學生的比例是1比10，亦有持急救牌照的隨團教學人員及已購買醫療保險等，認為如果遇上類似情況，學校應該啟動危機處理。津貼中學議會主席李伊瑩指出如果出發前得知有關地區有流行性疾病，旅行社一般較難改期。不過，校方可商討更改景點或食肆，如家長不想學生前往當地，亦可向學校申請退出交流團。
指無證據顯示與考察團膳食有關
教育局表示據內地相關部門初步調查所得，個案較大機會由團友間的生活接觸或暴露於病例的嘔吐物造成傳播，暫時沒有證據顯示與考察團安排的膳食有關。但現階段為安全起見，已即時要求承辦機構停用有關食肆餐廳，並要求所有為公民與社會發展科內地考察交流團提供膳食的餐廳暫停供應生冷食品。教育局稱相關的招標及報價文件清楚列明對團餐、餐廳環境衛生等的要求，並與內地合作夥伴及相關政府部門保持緊密溝通，採取一切必要的預防措施，保障食品安全及品質。