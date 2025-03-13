韶關交流團爆腸胃炎｜醫生料學生出發前在港感染　只需少量病毒粒子已可傳播諾如病毒

醫生料學生出發前在港感染腸胃炎，指只需少量病毒粒子已可傳播諾如病毒

有3間參與廣東韶關交流團的中學師生出現腸胃炎徵狀，曾到當地同一間酒樓用膳。教育局表示暫時沒有證據顯示與考察團安排的膳食有關，有醫生預料師生在出發前，已在香港感染病毒。

感染及傳染病醫學會會長林緯遜今早於電台節目表示，有學生於到達當地時已出現腸胃炎徵狀，估計他們在香港已經感染病毒。他指出諾如病毒今年在全球多個地方的活躍度增加，只需少量病毒粒子已可傳播諾如病毒，例如透過嘔吐物造成短距離空氣傳播。他舉例如有學生在旅遊巴上嘔吐，可打開車窗，保持空氣流通。他提醒使用酒精搓手液不能有效殺死諾如病毒，建議用水及番梘洗手會更有效。