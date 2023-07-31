三隧分流｜周三凌晨實施「633」方案　西隧東隧會停運5分鐘 (更新)

【16:29更新】政府在周三(8月2日)零時零分起收回西隧專營權，並實施三隧分流「633」固定收費方案，即私家車用西隧減至60元，紅隧和東隧增至30元。另外，西隧和東隧將分別於8月6日和27日改用「易通行」，取代人手及自動收費亭。運輸署今日交代三隧分流及「易通行」的最新安排，署方指西隧和東隧當日會停運5分鐘，更新收費系統。

運輸署指，三隧為了配合新「633」收費方案，8月2日凌晨起西隧及東隧會有短暫5分鐘停用，以便更新收費設施，其餘除收費外對駕駛者並無影響。署方又指，路政署已完成西隧的狀況勘測，確認西隧修葺妥當，同時公開招標新的營辦商，負責日常營運及管理，聘用九成現任前綫員工，政府亦檢查了隧道的設備，包括通風，燈光及控制系統等。