三隧分流｜周三凌晨實施「633」方案　西隧東隧會停運5分鐘 (更新)

【16:29更新】政府在周三(8月2日)零時零分起收回西隧專營權，並實施三隧分流「633」固定收費方案，即私家車用西隧減至60元，紅隧和東隧增至30元。另外，西隧和東隧將分別於8月6日和27日改用「易通行」，取代人手及自動收費亭。運輸署今日交代三隧分流及「易通行」的最新安排，署方指西隧和東隧當日會停運5分鐘，更新收費系統。
運輸署指，三隧為了配合新「633」收費方案，8月2日凌晨起西隧及東隧會有短暫5分鐘停用，以便更新收費設施，其餘除收費外對駕駛者並無影響。署方又指，路政署已完成西隧的狀況勘測，確認西隧修葺妥當，同時公開招標新的營辦商，負責日常營運及管理，聘用九成現任前綫員工，政府亦檢查了隧道的設備，包括通風，燈光及控制系統等。
西隧8月6日實施「易通行」 凌晨4時起封一小時
至於西隧在8月6日實施「易通行」方面，運輸署指，「易通行」感應器已安裝在西隧往港島及九龍入口龍門架上，將有交通標誌進行「易通行」收費區，現時前往香港的收費廣場有10條行車線，包括4條自動收費行車線及6條人手收費行車線，實施「易通行」後行車線會減至5條，包括1條巴士專用及4條其他車輛行車線，當中巴士依然要用慢線入轉車站；至於西隧往九龍方向，就由11條收費亭行車線減至4條線，其中巴士亦依然要用慢線入轉車站；而在8月6日凌晨4時至5時，西隧來往方向及所有支路入口會全線會封閉一小時，以更新實施「易通行」。
羅淑佩：料「633」繁忙時段分流效果不太明顯
運輸署署長羅淑佩表示，東隧在8月27日改用「易通行」的安排稍後公布，惟提醒駕駛者在周三收回西隧實施「633」收費後，由於西隧和東隧仍未實施「易通行」，駕駛者若不用「快易通」(Autotoll)，便要準備現金。她又重申「633」收費是過渡方案，要到不同時段不同收費才會出現明顯的分流效果，相信「633」收費方案能夠在繁忙時段起疏導交通的作用，但效果不會太明顯。
至於會否修改繁忙時段安排，羅淑佩稱，需要實行「633」固定方案後再作檢視，強調政府承諾今年內實施不同時間收費。