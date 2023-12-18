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2023-12-18 18:05:41

三隧分流｜西隧10時至11時用錯舊收費表 4700架次收多錢 運輸署長致歉(更新)

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西隧的服務承辦商在今早10時至11時間，人為錯誤使用舊版收費表，導致當時通過西隧的車輛被收錯車費，共4,700架車次受影響。(鍾式明攝)

西隧的服務承辦商在今早10時至11時間，人為錯誤使用舊版收費表，導致當時通過西隧的車輛被收錯車費，共4,700架車次受影響。(鍾式明攝)

【更新運輸署回應】

運輸署實施三隧分流「分段收費」後今日（18日）迎來首個上班日，有司機反映西隧「易通行」收錯錢。運輸署署長李頌恩下午交代事件，她指西隧的服務承辦商在今早10時至11時間，人為錯誤使用舊版收費表，導致當時通過西隧的車輛被收錯車費，共4,700架車次受影響，3,400架已獲退款，1,300個未交隧道費，會發出新收費繳付通知收正確價錢，東隧、紅隧未有收錯費用。

她強調事件與系統本身無關，因系統由昨天開始運作以來一直正常，署方已責成承辦商調查及交跟進報告，她向受影響駕駛者致歉。
 

張欣宇於Facebook表示，今早通過西隧時，出現收錯車費的情况。（張欣宇Facebook圖片） 市民反映貨車通過西隧時被收取85元。（張欣宇Facebook圖片） 運輸署實施三隧分流「分段收費」後今日（18日）迎來首個上班日，有司機反映西隧「易通行」收錯錢。運輸署署長李頌恩下午交代事件。(電視畫面) 西隧的服務承辦商在今早10時至11時間，人為錯誤使用舊版收費表，導致當時通過西隧的車輛被收錯車費，共4,700架車次受影響。(鍾式明攝) 西隧的服務承辦商在今早10時至11時間，人為錯誤使用舊版收費表，導致當時通過西隧的車輛被收錯車費，共4,700架車次受影響。(鍾式明攝) 西隧的服務承辦商在今早10時至11時間，人為錯誤使用舊版收費表，導致當時通過西隧的車輛被收錯車費，共4,700架車次受影響。(鍾式明攝) 西隧的服務承辦商在今早10時至11時間，人為錯誤使用舊版收費表，導致當時通過西隧的車輛被收錯車費，共4,700架車次受影響。(鍾式明攝)

張欣宇今早過西隧被多收8元　

三隧分流次階段分時段收費方案昨日（17日）正式實施，今日為實施後首個返工返學日。香港新方向立法會議員張欣宇於Facebook表示，今早通過西隧時，出現收錯車費的情况。他及後引述運輸署答覆，確認西隧於今早約10時至11時，錯誤使用舊版本的收費表，導致當時通過西隧的車輛被收錯車費，事件涉及人為錯誤，署方將安排退款，並與負責操作的承辦商嚴肅檢討操作流程。

貨車過西隧收85 非新劃一50

張欣宇稱今早通過西隧後，發現在易通行應用程式被收取最高收費的60元，而非隧道口顯示的52元。他又稱收到不少市民反映收費系統出錯的情況，例如有貨車通過西隧時被收取85元，而非新劃一收費的50元。

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涉人為錯誤 與承辦商嚴肅檢討

他其後引述運輸署主要官員答覆，稱錯誤使用舊版收費表，事件涉及人為錯誤，會盡快安排退款，並與負責操作的承辦商嚴肅檢討操作流程。署方會盡快檢查清楚情況，若各位市民遇上被收錯隧道費情況，可以向張欣宇facebook PM相關資料，辦事處同事會協助跟進處理。

另外，有線新聞記者在過渡時段10時25分駕車經西隧過海，當時顯示屏顯示收費是48元，惟及後「易通行」顯示收費60元，相當於繁忙時段收費沒有減價。記者致電「易通行」服務中心熱線，職員相信收錯錢，暫時只能打電話上報。

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