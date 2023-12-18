三隧分流｜西隧10時至11時用錯舊收費表 4700架次收多錢 運輸署長致歉(更新)

【更新運輸署回應】 運輸署實施三隧分流「分段收費」後今日（18日）迎來首個上班日，有司機反映西隧「易通行」收錯錢。運輸署署長李頌恩下午交代事件，她指西隧的服務承辦商在今早10時至11時間，人為錯誤使用舊版收費表，導致當時通過西隧的車輛被收錯車費，共4,700架車次受影響，3,400架已獲退款，1,300個未交隧道費，會發出新收費繳付通知收正確價錢，東隧、紅隧未有收錯費用。 她強調事件與系統本身無關，因系統由昨天開始運作以來一直正常，署方已責成承辦商調查及交跟進報告，她向受影響駕駛者致歉。



張欣宇今早過西隧被多收8元 三隧分流次階段分時段收費方案昨日（17日）正式實施，今日為實施後首個返工返學日。香港新方向立法會議員張欣宇於Facebook表示，今早通過西隧時，出現收錯車費的情况。他及後引述運輸署答覆，確認西隧於今早約10時至11時，錯誤使用舊版本的收費表，導致當時通過西隧的車輛被收錯車費，事件涉及人為錯誤，署方將安排退款，並與負責操作的承辦商嚴肅檢討操作流程。 貨車過西隧收 85 元 非新劃一 50 元 張欣宇稱今早通過西隧後，發現在易通行應用程式被收取最高收費的60元，而非隧道口顯示的52元。他又稱收到不少市民反映收費系統出錯的情況，例如有貨車通過西隧時被收取85元，而非新劃一收費的50元。