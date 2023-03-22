三隧分流｜陳恒鑌：次階段繁忙時段太長損效益　鄧家彪促建第四條海隧

政府今日(22日)公布三隧分流方案，首階段今年8月2日起實施「633固定收費方案」，到第二階段將實施「不同時段不同收費」方案，繁忙時段私家車西隧收費60元，紅隧及東隧劃一收40元。有立法會議員表示，繁忙時間訂得太長，無助改變車主出行時間，亦有議員指三隧已飽和或接近飽和，促請政府盡快興建新過海隧道。
陳恆鑌：晚間繁忙時段有別實際情況
立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恆鑌表示，政府將三隧繁忙時段設為約4至5小時是太長，特別是晚間繁忙時間訂在下午4時半開始，與實際情況有差別，難以改變駕駛人士的出行時間，他促請當局應重新定義隧道的「繁忙時段」，否則會減低「不同時段，不同收費」效益。
他又指，紅隧東隧加至40元，與西隧的60元接近，容易引致車輛倒逼西隧，加上不少過海巴士途經西隧，一旦繁忙時間塞車，反而是巴士乘客受害。他質疑政府未有善用西隧擠塞時間短、容量大的特色，於非繁忙時間分流，而盲目在東隧及紅隧加價，只會導致主要使用東隧過海的將軍澳及觀塘區居民再「畀貴咗」，無助紓緩交通擠塞。
工聯會鄧家彪指，三條隧道劃一的士收費，可處理乘客與司機因選擇路綫引起的爭議，又說三隧使用量已經或接近飽和，認為新收費方案未必有很大效果，加上私家車數量持續上升，促請政府興建第四條過海隧道，接駁將軍澳及小西灣，而非等到交椅洲人工島落成後，才有新一條過海隧道。
田北辰：紅隧東隧加幅「好有問題」
實政圓桌田北辰就指，不同時段收費方案下的繁忙時間，西隧私家車收費，與紅隧東隧的差距收窄，相信分流作用較大，但建議西隧進一步調低至50元，紅隧東隧收35元。他解釋，紅隧東隧若在繁忙時段收費按建議增至40元，即較現時加價約一倍，加幅過高「好有問題」，並且不公平，他不認同一味加隧道費來壓抑車流，較好做法是加強泊車轉乘，以及避免巴士頻繁加價。
此外，民主黨交通政策發言人韓俊賢指，歡迎政府就該黨早前提出的建議，如三隧的士收費劃一、分時段隧道費不同、西隧調低收費等大方向作出接納，不過當中的建議收費價格，以及政府未就過海通道面臨飽和作出長遠規劃等，認為不夠全面，認為政府現時三隧分流方案只可暫解燃眉之急，而不能配合長遠發展，促請政府及早提出相關的建議，讓社會廣泛討論。