三隧分流｜陳恒鑌：次階段繁忙時段太長損效益　鄧家彪促建第四條海隧

政府今日(22日)公布三隧分流方案，首階段今年8月2日起實施「633固定收費方案」，到第二階段將實施「不同時段不同收費」方案，繁忙時段私家車西隧收費60元，紅隧及東隧劃一收40元。有立法會議員表示，繁忙時間訂得太長，無助改變車主出行時間，亦有議員指三隧已飽和或接近飽和，促請政府盡快興建新過海隧道。

陳恆鑌：晚間繁忙時段有別實際情況

立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恆鑌表示，政府將三隧繁忙時段設為約4至5小時是太長，特別是晚間繁忙時間訂在下午4時半開始，與實際情況有差別，難以改變駕駛人士的出行時間，他促請當局應重新定義隧道的「繁忙時段」，否則會減低「不同時段，不同收費」效益。

他又指，紅隧東隧加至40元，與西隧的60元接近，容易引致車輛倒逼西隧，加上不少過海巴士途經西隧，一旦繁忙時間塞車，反而是巴士乘客受害。他質疑政府未有善用西隧擠塞時間短、容量大的特色，於非繁忙時間分流，而盲目在東隧及紅隧加價，只會導致主要使用東隧過海的將軍澳及觀塘區居民再「畀貴咗」，無助紓緩交通擠塞。