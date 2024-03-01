三項鐵人港將伍泰龍踩單車訓練被撞傷 巴士不顧而去城巴正調查

在杭州亞運三項鐵人混合接力賽中獲得銅牌的香港三項鐵人運動員伍泰龍，上星期三（2月21日）於沙頭角路進行單車訓練騎行途中，遭一輛黃色雙層巴士撞跌，導致手腳擦傷，涉事巴士未有停車並離開。伍泰龍表示正進行治療，努力恢復訓練，城巴正按既定程序進行內部調查。

杭州亞運接力賽奪銅 「非常慶幸還活着」 24歲的伍泰龍周一(2月26日)於個人社交平台表示準備今月的三鐵世界盃香港站，他指巴黎奧運的資格期將結束，在當日騎行訓練被一輛雙層巴士「撞飛」，他指該巴士試圖在禁止通行區超車，當司機發現路中間的安全島後，突然轉向回到車道上，伍泰龍的右邊身遭巴士撞到，並被馬路邊的金屬欄杆擠壓，隨後跌出車外連續翻滾數米。伍泰龍表示非常慶幸自己還活着，並能從這次事故中走出來。