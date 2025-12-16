上月入境遊客升17% 首11個月訪港客量勝去年全年

訪港旅客人數持續增加，11月訪港旅客約420萬人次，按年升17%；今年首11個月累計入境旅客人數達4,524.9萬人次，更已超越去年全年訪港旅客量總數。12月是香港傳統旅遊旺季，隨聖誕燈飾及節慶活動登場，有望再推高來港遊客人數。 旅發局公布，11月初步訪港旅客數字為約418.9萬人次，較去年同期升17%。11月訪港中國內地旅客304.1萬人次、升19%；非內地旅客亦有114.8萬人次，升14%，當中長途旅客和新市場旅客分別增兩成二及兩成。 至於今年1至11月，共錄得約4,524.9萬訪港旅客人次，按年增12%，已超越去年全年訪港旅客量總數。訪港中國內地旅客佔約3,447.9萬人次，按年多11%；非中國內地旅客錄得約1,077萬人次，按年增加16%，其中短途及長途市場均錄得接近兩成增長。

香港聖誕有不同活動，當中「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園今起在西九文化區藝術公園大草坪舉行。(周令知攝)

多處聖誕活動料可吸引遊客 12月維港兩岸多幢大廈設置聖誕燈飾，商場亦有各式布置。香港多處亦有不同盛事或特色活動，旅發局在中環設「冬日小鎮」；「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園今日(16日)至下月11日登陸西九文化區藝術公園大草坪。場內「巨型跳彈區」設有大型充氣裝置包括7米高充氣滑梯、80米闊巨型跳彈區，而「互動打卡區」則有7米高巨型充氣許願樹和15個人氣IP角色大型打卡裝置等。活動門票168至198元，限時入場90分鐘，開放至明年1月11日，主辦方希望活動為市民帶來正能量，預計可吸引30萬人次。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，亞洲區城市，東京和香港聖誕氣氛濃厚；不少旅客，尤其是內地遊客，更傾向選擇在香港度過聖誕節。業界預計12月旅客量有望按年增長約5%。