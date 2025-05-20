上月推出 1.2萬人合資格申請 政府育兒假難按小時計算

政府上月開始提供育兒假，截至現時有約1.2萬名公務員符合申請資格。公務員事務局長楊何蓓茵表示，有關假期若改以每兩小時計算，當僱員遲了返回工作崗位，行政上會較複雜。她又回應立法會議員指，較難安排政府員工在家工作，以及暫無計劃增加侍產假日數。
立法會一個委員會昨討論政府僱員家庭友善僱傭措施，楊何蓓茵指政府上月起提供的育兒假，所有育有3歲以下子女的在職政府僱員每年均可放假3日，目前約有1.2萬名公務員符合申請資格。勞聯周小松指，有公務員反映育兒假目前以半日或一日計算，盼可更彈性改以小時計算，選委界江玉歡亦詢問工作時間能否彈性安排，如「睇咗兩個鐘頭醫生，做返多兩個鐘」。
楊何蓓茵表示，若育兒假改以每兩小時作計算單位，當僱員遲了返回工作崗位，在行政上會較複雜，又說部門首長雖有權改動僱員工作時間，但針對個別公僕提供彈性時間較少見，同時指出公務員是團隊工作，部分工作即使後補亦會影響進度，同時建議政府僱員如要短暫離開可使用補假。
安排在家工作比較困難
工聯會黃國和新民黨黎棟國就關注政府能否推行僱員在家工作安排，楊何蓓茵承認把政府部門的工作安排在家工作，的確比較困難，除非有關員工的工作不會接觸市民、工作不涉及機密，而工作本身亦可能牽涉突發需要和團隊。不過，她表示部門探討後如有可行方案，公務員事務局亦開放討論。
另外，公務員男性僱員5天侍產假自2012年推行至今已近13年，累計逾3萬人次公務員申領。楊何蓓茵表示，給予侍產假的日數要平衡福利與公帑的運用，當局暫無計劃增加侍產假日數。