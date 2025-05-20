上月推出 1.2萬人合資格申請 政府育兒假難按小時計算

政府上月開始提供育兒假，截至現時有約1.2萬名公務員符合申請資格。公務員事務局長楊何蓓茵表示，有關假期若改以每兩小時計算，當僱員遲了返回工作崗位，行政上會較複雜。她又回應立法會議員指，較難安排政府員工在家工作，以及暫無計劃增加侍產假日數。

立法會一個委員會昨討論政府僱員家庭友善僱傭措施，楊何蓓茵指政府上月起提供的育兒假，所有育有3歲以下子女的在職政府僱員每年均可放假3日，目前約有1.2萬名公務員符合申請資格。勞聯周小松指，有公務員反映育兒假目前以半日或一日計算，盼可更彈性改以小時計算，選委界江玉歡亦詢問工作時間能否彈性安排，如「睇咗兩個鐘頭醫生，做返多兩個鐘」。